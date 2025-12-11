जसप्रीत बुमराह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. एक समय था जब अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों के लिए बुमराह की गेंदों पर छक्के लगा पाना बहुत मुश्किल काम होता था. अगर भारत-दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में बुमराह ने 11.20 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए. बुमराह के नाम इकॉनमी रेट का नहीं बल्कि सबसे ज्यादा छक्के खाने का रिकॉर्ड बन गया है.

अब तक जसप्रीत बुमराह के अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में ऐसा नहीं हुआ था, जब एक ही मैच में उनकी गेंदों पर 4 छक्के लगे हों. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में पहली बार हुआ जब उनकी बॉलिंग पर 4 छक्के लगे. बुमराह ने दूसरे टी20 मैच में 4 ओवर में 45 रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं ले सके.

जसप्रीत बुमराह ने अपने स्पेल के पहले 2 ओवरों में 17 रन दिए थे. मगर उनके तीसरे ओवर में 15 और चौथे ओवर में 18 रन आए. अंतिम ओवर में फरेरा ने ही बुमराह के खिलाफ 2 छक्के लगाए थे. इससे पहले पारी के चौथे ओवर में क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने बुमराह की बॉलिंग पर एक-एक छक्का लगाया था.

जसप्रीत बुमराह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में 100 विकेट पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने थे. उनसे पहले अर्शदीप सिंह ने यह कारनामा करके दिखाया था. अब अगले ही मैच में बुमराह के नाम एक ही मैच में 4 छक्के खाने का अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है.

अर्शदीप की भी हुई कुटाई

इस मैच में सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं बल्कि टी20 में भारत के सबसे सफल गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भी जमकर कुटाई हुई. उन्होंने 4 ओवरों में 54 रन लुटा दिए. ये किसी टी20 मैच में अर्शदीप सिंह द्वारा लुटाए गए दूसरे सबसे अधिक रन रहे. अर्शदीप ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही टी20 मैच में 62 रन लुटा दिए थे.

