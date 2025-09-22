हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइरफान पठान की खुली चुनौती, Shahid Afridi को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...

इरफान पठान की खुली चुनौती, Shahid Afridi को धमकी देकर कहा- वो मेरे सामने...

Shahid Afridi: भारत और पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बीच मैदान में लड़ाई होना कोई नई बात नहीं है. अब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी को चेतावनी दे दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Sep 2025 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बीच मैदान में लड़ाई होना कोई नई बात नहीं है. अभिषेक शर्मा और हारिस रउफ की कहासुनी, फिलहाल चर्चा में हैं. मगर इससे पहले गौतम गंभीर-शाहिद अफरीदी, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर भी आमने-सामने आए थे. अब भारत-पाकिस्तान मैच पर विवाद को लेकर इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी पर तंज कसा है.

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक शर्मा की मैदान में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बहस और उसके बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भारत-पाक मैच में बहुत आक्रामकता देखी गई. यहां तक कि अभिषेक शर्मा को पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहना पड़ा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसी बातें कर रहे थे, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी. जब अभिषेक और गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उनका मैसेज साफ था, 'तुम मुंह चलाते रहो, हम जीतते रहेंगे."

शाहिद अफरीदी को चेतावनी

इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी का नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर डिबेट में भारतीय खिलाड़ियों का नाम लेकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "कुछ पूर्व खिलाड़ियों को यह अच्छा नहीं लगता. वो मीडिया में मेरा नाम लेकर शोज में बातें करते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं. मैं किसी पर तंज नहीं कस रहा हूं, मैं खुश हूं कि मेरे नाम से किसी का पेट पल रहा है."

उन्होंने एक और तीखा बयान देते हुए कहा, "कोई कुछ कहना चाहता है, तो सामने आकर कहे. मैंने ऐसे खिलाड़ियों को 10-20 बार आउट किया है और आगे भी आउट करने का दम रखता हूं. वो मेरे सामने मैदान पर नहीं टिक सकते, तो मैदान के बाहर कैसे टिक पाएंगे. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी बात कही थी. आमना-सामना होगा जरूर और वो बंदा टिक नहीं पाएगा."

यह भी पढ़ें:

AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 22 Sep 2025 10:02 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Irfan Pathan IND VS PAK SHAHID AFRIDI
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
‘H-1B वीजा को लेकर निराश होने की जरूरत नहीं’, ट्रंप और मोदी के संबंधों को लेकर बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, 23 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं सपा नेता
क्रिकेट
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
विश्व
'H1-B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के खास पीटर नवारो का हाथ', अमेरिकी सांसद ने कर दिया बड़ा दावा
'H1-B वीजा पॉलिसी के पीछे ट्रंप के खास पीटर नवारो का हाथ', अमेरिकी सांसद ने कर दिया बड़ा दावा
बिहार
बिहार चुनाव: NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
NDA में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, कर दी 'सम्मानजनक' वाली बात
जनरल नॉलेज
GST 2.0 Consumer Rights: क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
क्या सामान की कीमतें बढ़ाकर जीएसटी कटौती को बेअसर कर सकती हैं कंपनियां, ऐसे मामलों को कैसे रोकेगी सरकार?
शिक्षा
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
IB ACIO 2025 की आंसर की जारी, जानें कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? इस तरह दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget