भारत और पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बीच मैदान में लड़ाई होना कोई नई बात नहीं है. अभिषेक शर्मा और हारिस रउफ की कहासुनी, फिलहाल चर्चा में हैं. मगर इससे पहले गौतम गंभीर-शाहिद अफरीदी, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर भी आमने-सामने आए थे. अब भारत-पाकिस्तान मैच पर विवाद को लेकर इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी पर तंज कसा है.

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक शर्मा की मैदान में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बहस और उसके बाद उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भारत-पाक मैच में बहुत आक्रामकता देखी गई. यहां तक कि अभिषेक शर्मा को पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहना पड़ा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसी बातें कर रहे थे, जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी. जब अभिषेक और गिल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उनका मैसेज साफ था, 'तुम मुंह चलाते रहो, हम जीतते रहेंगे."

शाहिद अफरीदी को चेतावनी

इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी का नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर डिबेट में भारतीय खिलाड़ियों का नाम लेकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, "कुछ पूर्व खिलाड़ियों को यह अच्छा नहीं लगता. वो मीडिया में मेरा नाम लेकर शोज में बातें करते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं. मैं किसी पर तंज नहीं कस रहा हूं, मैं खुश हूं कि मेरे नाम से किसी का पेट पल रहा है."

उन्होंने एक और तीखा बयान देते हुए कहा, "कोई कुछ कहना चाहता है, तो सामने आकर कहे. मैंने ऐसे खिलाड़ियों को 10-20 बार आउट किया है और आगे भी आउट करने का दम रखता हूं. वो मेरे सामने मैदान पर नहीं टिक सकते, तो मैदान के बाहर कैसे टिक पाएंगे. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी बात कही थी. आमना-सामना होगा जरूर और वो बंदा टिक नहीं पाएगा."

