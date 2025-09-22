AK47 के जवाब में दाग दी Brahmos Missile, एशिया कप के बीच वायरल हुआ पाकिस्तानी दिग्गज का बयान

दिग्गज स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने सुपर-4 मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 6 विकेट से हार की आलोचना की है. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 172 रनों के लक्ष्य को आसानी से चेज कर लिया था. अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में 74 रन और शुभमन गिल ने 47 रन बनाए थे. इस मैच के दौरान पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' से चर्चा बटोरी थी. वहीं अब दानिश कनेरिया का कहना है कि फरहान की बंदूक के जवाब में गिल-अभिषेक ने ब्रह्मोस मिसाइल (Brahmos Missile) से जवाब दिया.

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कहा, "साहिबजादा फरहान ने AK-47 बंदूक का इशारा किया था. मगर फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले के माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर दिया. शर्मा ने उसके बाद फ्लाइंग किस का इशारा भी किया."

दानिश कनेरिया ने आगे यह भी कहा कि भारतीय सलामी बल्लेबाजों का काउंटर अटैक इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए. कनेरिया ने कहा कि एक होती है 'धुलाई' और फिर होती है 'महा धुलाई'.

अभिषेक और गिल जैसे...

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज दानिश कनेरिया ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तारीफ की. उन्होंने कहा, "जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे सलामी बल्लेबाज हों, तो ऐसी पिच पर 200 का लक्ष्य भी छोटा लगने लगता है. दोनों की क्लास जबरदस्त है."

पाकिस्तान तो बहानेबाज है

भारत-पाकिस्तान मैच में फखर जमान के कैच को लेकर भी बवाल मचा. संजू सैमसन के कैच को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए गए. मगर दानिश कनेरिया का मानना है कि पाकिस्तान तो हमेशा बहाने ढूंढता रहता है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान अब बचने के नए बहाने ढूंढेगा, और उसे फखर जमान के विकेट के रूप में वो बहाना मिल गया है. वो अब रोएंगे और कहेंगे कि फखर जमान नॉट आउट थे. लेकिन मैं कहता हूं कि वो एकदम क्लीन कैच था, संजू सैमसन की उंगलियां स्पष्ट रूप से गेंद के नीचे थीं."

