कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Irfan Pathan Dance On India Victory In Final: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत का जश्न देशभर में मनाया गया. भारत की जीत पर लोगों ने पटाखे भी छुड़ाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत के एशिया कप जीतने पर हर कोई खुशी मना रहा है. वहीं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी टीम इंडिया की जीत की खुशी मनाई. इरफान ने भारत के एशिया कप फाइनल जीतने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के गाने 'अफगान जलेबी (Afghan Jalebi)' पर डांस किया. इरफान पठान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इरफान पठान अपने क्रिकेटिंग करियर के साथ ही बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं. इरफान भारत की जीत पर हर बार ही सामने आते हैं और टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ जीत का जश्न मनाते हैं. भारत की जीत पर कई बार पहले भी इरफान के डांस करते हुए वीडियो सामने आए हैं. इरफान पठान ने एक बार फिर भारत की जीत पर ठुमके लगाए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Irfan Pathan (@irfanpathan_official)

इरफान पठान ने तिलक वर्मा की तारीफ की

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम इंडिया के खेल की खूब सराहना की. इरफान ने एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा की भी खूब तारीफ की. इरफान ने कहा कि 'तिलक वर्मा अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक दो शतक लगा चुके हैं, लेकिन ये पारी उनकी सबसे बेस्ट इनिंग रही. ये उनकी सबसे यादगार पारी है. तिलक वर्मा एक क्लच प्लेयर हैं, जो कि वो फाइनल में उभरकर आए हैं'. इरफान ने आगे कहा कि 'ये पारी न तो तिलक वर्मा भूलेंगे और न ही हम भूलेंगे'.

Best innings of Tilak varma’s career. Gap between India & Pakistan is huge. India is way ahead. Full video on YT channel. Will make one tomorrow on this. pic.twitter.com/ruFwxAHOl7 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 28, 2025

