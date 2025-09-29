हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Irfan Pathan Dance On Katrina Kaif Song: टीम इंडिया की जीत पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने खूब ठुमके लगाए. पाकिस्तान की हार पर इरफान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 29 Sep 2025 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

Irfan Pathan Dance On India Victory In Final: भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत का जश्न देशभर में मनाया गया. भारत की जीत पर लोगों ने पटाखे भी छुड़ाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत के एशिया कप जीतने पर हर कोई खुशी मना रहा है. वहीं भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी टीम इंडिया की जीत की खुशी मनाई. इरफान ने भारत के एशिया कप फाइनल जीतने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के गाने 'अफगान जलेबी (Afghan Jalebi)' पर डांस किया. इरफान पठान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इरफान पठान अपने क्रिकेटिंग करियर के साथ ही बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं. इरफान भारत की जीत पर हर बार ही सामने आते हैं और टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ जीत का जश्न मनाते हैं. भारत की जीत पर कई बार पहले भी इरफान के डांस करते हुए वीडियो सामने आए हैं. इरफान पठान ने एक बार फिर भारत की जीत पर ठुमके लगाए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Irfan Pathan (@irfanpathan_official)

इरफान पठान ने तिलक वर्मा की तारीफ की

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने टीम इंडिया के खेल की खूब सराहना की. इरफान ने एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा की भी खूब तारीफ की. इरफान ने कहा कि 'तिलक वर्मा अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में अब तक दो शतक लगा चुके हैं, लेकिन ये पारी उनकी सबसे बेस्ट इनिंग रही. ये उनकी सबसे यादगार पारी है. तिलक वर्मा एक क्लच प्लेयर हैं, जो कि वो फाइनल में उभरकर आए हैं'. इरफान ने आगे कहा कि 'ये पारी न तो तिलक वर्मा भूलेंगे और न ही हम भूलेंगे'.

यह भी पढ़ें

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय

Published at : 29 Sep 2025 05:30 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan Katrina Kaif Asia Cup Final IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
इंडिया
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
शिक्षा
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget