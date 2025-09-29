हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय

Suryakumar Yadav Give All Match Fees: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप का टाइटल जीतने पर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद भारतीय कप्तान ने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 29 Sep 2025 12:14 PM (IST)
Suryakumar Yadav Befitting Reply To Critics: भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है. टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. एशिया कप टाइटल जीतने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. एशिया कप की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए. सूर्यकुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक बड़ा फैसला लिया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप की पूरी मैच फीस भारतीय सेना के लिए दे दी. सूर्या ने इस फैसले से अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

सूर्यकुमार यादव का बड़ा फैसला

भारत का एशिया कप 2025 में पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ 10 सितंबर को खेला गया. लेकिन जब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होना था, उस समय देश में कुछ लोग इस मैच का विरोध कर रहे थे, वहीं कुछ लोग खेलने के पक्ष में थे. 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को और भारतीय सेना को समर्पित किया था.

सूर्यकुमार यादव ने इस कदम के बाद भी कुछ नेताओं ने भारतीय कप्तान की आलोचना की थी. लेकिन अब एशिया कप फाइनल जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया है. सूर्यकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना के लिए देने का ऐलान किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि 'मैं अपने मन से पूरी मैच फीस, जितने भी मैंने इस टूर्नामेंट में मुकाबले खेले हैं, मैं भारतीय सेना के लिए देना चाहता हूं'.

Asia Cup 2025 Presentation Ceremony: खिताब जीत टीम इंडिया ने नहीं लिए अवॉर्ड्स, मोहसिन नकवी को पूरी दुनिया के सामने किया बेइज्जत, उदास होकर लौटे ACC चेयरमैन

Published at : 29 Sep 2025 12:14 PM (IST)
