IPL 2026 में इन 5 स्पिनर्स पर लग सकती है करोड़ों की बोली, इस भारतीय पर लगेगी 20 करोड़ की बोली!

IPL 2026 में इन 5 स्पिनर्स पर लग सकती है करोड़ों की बोली, इस भारतीय पर लगेगी 20 करोड़ की बोली!

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 19वें संस्करण के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. जानिए ऑक्शन में कौन से 5 स्पिनर्स सबसे ज्यादा महंगे बिक सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Dec 2025 08:02 PM (IST)
आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा. सभी 10 टीमों के मिलाकर कुल 77 स्लॉट्स खाली हैं, जिनके लिए टीमें बोलियां लगाएंगी. ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस कोलकाता नाइट राइडर्स (64.3 करोड़ रुपये) का है, सबसे कम मुंबई इंडियंस का पर्स (2.75 करोड़ रुपये) है. जानिए ऑक्शन में किन 5 स्पिनर्स गेंदबाजों को सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, जिनके लिए कई टीमों में टक्कर देखने को मिल सकती है.

रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. लेग-ब्रेक स्पिनर अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके ही अपनी पहचान बनाई. वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे युवा 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे.

बिश्नोई पिछले संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 11 मैचों में 9 विकेट लिए. पंजाब किंग्स और लखनऊ के लिए उन्होंने आईपीएल में कुल 77 मैच खेले हैं, जिसमें 72 विकेट लिए. बिश्नोई ने आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर थी टीम इंडिया में जगह बनाई थी, अब वह एक बार फिर ऑक्शन में होंगे. 

अश्विन और जडेजा के जाने से चेन्नई सुपर किंग्स को एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए, रवि बिश्नोई इस टीम के लिए एकदम फिट बैठते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा पर्स बैलेंस है, वह भी बिश्नोई पर दांव लगा सकती है. सनराइजर्स हैदराबाद ने राहुल चाहर, एडम जाम्पा को रिलीज किया है, उन्हें भी ऑक्शन में एक क्वालिटी स्पिनर चाहिए. ऑक्शन में बिकने वाले सभी स्पिनर्स में बिश्नोई सबसे महंगे बिक सकते हैं.

महेश तीक्षणा

श्रीलंका के महेश तीक्षणा एक ऑफ-ब्रेक स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपनी गति, यॉर्कर्स और मिस्त्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं. 25 वर्षीय तीक्षणा ने आईपीएल में 38 मैच खेले हैं, जिसमें 36 विकेट लिए हैं. वह 2022 से 2024 तक सीएसके के लिए खेले, पिछले साल वह राजस्थान रॉयल्स में थे.

चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक स्पिनर गेंदबाज की तलाश है, ऐसे में वह महेश तीक्षणा पर भी फोकस कर सकती है. वह सीएसके के लिए खेल भी चुके हैं.

राहुल चाहर

26 वर्षीय राहुल चाहर भी आईपीएल ऑक्शन में बड़ी रकम पा सकते हैं. उन्होंने आईपीएल में 4 टीमों (RPS, MI, PBKS और SRH) के लिए कुल 79 मैच खेले हैं, जिसमें 75 विकेट लिए हैं. चाहर का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये है.

मुजीब उर रहमान

अफगानिस्तान के ऑफ-स्पिनर गेंदबाज मुजीब उर रहमान ने 2018 में आईपीएल करियर की शुरुआत की थी, वह 2020 तक पंजाब किंग्स के लिए खेले. 2021 में वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले, पिछले साल वह मुंबई इंडियंस में थे. एमआई ने उन्हें रिलीज कर दिया है, अब वह ऑक्शन में सबसे चर्चित स्पिनर्स में से एक होंगे. 

मुजीब उर रहमान ने आईपीएल में खेले कुल 20 मैचों में 20 विकेट लिए हैं. आईपीएल 2026 ऑक्शन में मुजीब का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के प्रमुख लेग-स्पिन गेंदबाज हैं. हसरंगा ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. ऐसे में टीमें उनके नाम पर विचार कर सकती है. हसरंगा अपनी विकेट लेने की क्षमता के लिए तो जाने ही जाते हैं, वह रनों की गति पर भी अंकुश लगाने में माहिर हैं. हसरंगा का आईपीएल ऑक्शन में बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

हसरंगा ने आईपीएल में खेले 37 मैचों में 46 विकेट चटकाए हैं. पिछले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने 11 मैचों में 11 विकेट लिए थे, उनका इकॉनमी 9.04 का था.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Dec 2025 07:20 PM (IST)
Mujeeb Ur Rahman Rahul Chahar Ravi Bishnoi IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction
