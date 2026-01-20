हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 1st T20I: तिलक वर्मा के बिना पहले टी20 में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कहां फिट होंगे श्रेयस अय्यर?

IND vs NZ 1st T20I: तिलक वर्मा के बिना पहले टी20 में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कहां फिट होंगे श्रेयस अय्यर?

IND vs NZ 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 बुधवार (21जनवरी) को खेला जाएगा. आइए जानते हैं कि इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Jan 2026 04:55 PM (IST)
IND vs NZ 1st T20I India Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का समापन हो चुका है. अब दोनों टीमें टी20 सीरीज के लिए आमने-सामने होंगी, जिसका पहला मुकाबला बुधवार (21 जनवरी) को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी मेन इन ब्लू हर हाल में जीत के साथ टी20 सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी. जीत के लिए सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर खड़ा हो रहा है. 

सीरीज की शुरुआत से पहले मेजबान टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या तिलक वर्मा के रूप में सामने आई. पेट की समस्या के चलते तिलक सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हैं. दूसरी तरफ टी20 टीम में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की लंबे वक्त बाद वापसी हुई है. तो आइए जानते हैं कि पहले मैच के लिए भारतीय टीम कैसी हो सकती है. 

इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका 

ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ सकते हैं. संजू को विकेटकीपर के रूप में मौका मिल सकता है. 

आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतर सकते हैं. इसके बाद ईशान किशन को चौथे नंबर पर रखा जा सकता है. ईशान ने टीम इंडिया के लिए पिछला टी20 नवंबर, 2023 में खेला था. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा हैं. लिहाजा बाएं हाथ के ईशान किशन को मौका मिलने की संभावना और बढ़ जाती है. 

गौर करने वाली बात यह है कि ईशान के चलते श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ सकता है. फिलहाल अय्यर टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं. टीमों के पास 31 जनवरी तक अपने स्क्वॉड में बदलाव करने की अनुमति है. 

इसके बाद नंबर पांच पर अक्षर पटेल उतर सकते हैं. फिर नंबर छह पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का आगमन हो सकता है. इसके बाद रिंकू सिंह नंबर 7 पर फिनिशर का किरदार अदा करते दिख सकते हैं. 

बॉलिंग डिपार्टमेंट 

बॉलिंग डिपार्टमेंट में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पेस फैक्ट्री का दारोमदार संभाल सकते हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती को मुख्य स्पिनर के रूप में शामिल किया जा सकता है.

पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

Published at : 20 Jan 2026 04:55 PM (IST)
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
जनरल नॉलेज
India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
ट्रेंडिंग
"रियल लाइफ टपू सेना" कैंसर पीड़ित स्कूल फ्रेंड के लिए बच्चों की इस सेना मुंडवा लिया अपना सिर, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
