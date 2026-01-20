IND vs NZ 1st T20I India Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का समापन हो चुका है. अब दोनों टीमें टी20 सीरीज के लिए आमने-सामने होंगी, जिसका पहला मुकाबला बुधवार (21 जनवरी) को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी मेन इन ब्लू हर हाल में जीत के साथ टी20 सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी. जीत के लिए सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर खड़ा हो रहा है.

सीरीज की शुरुआत से पहले मेजबान टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या तिलक वर्मा के रूप में सामने आई. पेट की समस्या के चलते तिलक सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हैं. दूसरी तरफ टी20 टीम में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की लंबे वक्त बाद वापसी हुई है. तो आइए जानते हैं कि पहले मैच के लिए भारतीय टीम कैसी हो सकती है.

इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ सकते हैं. संजू को विकेटकीपर के रूप में मौका मिल सकता है.

आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतर सकते हैं. इसके बाद ईशान किशन को चौथे नंबर पर रखा जा सकता है. ईशान ने टीम इंडिया के लिए पिछला टी20 नवंबर, 2023 में खेला था. वह 2026 टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा हैं. लिहाजा बाएं हाथ के ईशान किशन को मौका मिलने की संभावना और बढ़ जाती है.

गौर करने वाली बात यह है कि ईशान के चलते श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ सकता है. फिलहाल अय्यर टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं. टीमों के पास 31 जनवरी तक अपने स्क्वॉड में बदलाव करने की अनुमति है.

इसके बाद नंबर पांच पर अक्षर पटेल उतर सकते हैं. फिर नंबर छह पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का आगमन हो सकता है. इसके बाद रिंकू सिंह नंबर 7 पर फिनिशर का किरदार अदा करते दिख सकते हैं.

बॉलिंग डिपार्टमेंट

बॉलिंग डिपार्टमेंट में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह पेस फैक्ट्री का दारोमदार संभाल सकते हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती को मुख्य स्पिनर के रूप में शामिल किया जा सकता है.

पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.