टी20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा को मिला भारतीय कप्तान, किया 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान

कनाडा ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का एलान कर दिया है. 2024 में कनाडा ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेला था, वह लगातार दूसरी बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई करके यहां तक पहुंची है. कनाडा टीम की कप्तानी दिलप्रीत बाजवा को मिली है, जो मूल रूप से भारतीय हैं और उनका जन्म भी भारत में ही हुआ था.

कनाडा ने अमेरिकास रीजनल फाइनल जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया था. उसने क्वालीफायर टूर्नामेंट में अपने सभी 6 मैच जीतकर टेबल में टॉप किया था. नतीजन उसे टी20 वर्ल्ड कप के मेन टूर्नामेंट में जगह मिली.

इस टीम में निकोलस किर्टन भी हैं, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज समरा भी भारत आकर वर्ल्ड कप में तबाही मचाना चाहेंगे, जिनका स्ट्राइक रेट 160 से भी ज्यादा है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए कनाडा का स्क्वाड: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, दिलन हेलाइगर, हर्ष ठाकेर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल ताथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किरटन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा, युवराज समरा

कनाडाई टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप D में रखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और यूएई भी मौजूद हैं. कनाडा अपना पहला मैच 9 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी. उसका दूसरा मैच 13 फरवरी को यूएई, 17 फरवरी को उसे न्यूजीलैंड से भिड़ना है और आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में उसकी भिड़ंत 19 फरवरी को अफगानिस्तान से होगी.