दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में हराने के बाद बोले कप्तान KL राहुल, ' ...तो ये झूठ होगा'

भारतीय कप्तान के एल राहुल ने रविवार को यहां पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद अपने गेंदबाजों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपनी योजना के अनुसार डटे रहे.

राहुल ने मैच के बाद सम्मान समारोह में कहा, ‘‘अगर मैं कहूं कि हम आखिर में नर्वस नहीं हुए थे तो यह झूठ होगा. हम वनडे क्रिकेट काफी समय बाद खेल रहे थे. लेकिन हम लगातार विकेट लेते रहे और हमारे गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं पर टिके रहकर गेंदबाजी की. ’’

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (135 रन) के 52वें वनडे शतक के बाद तेज गेंदबाज हर्षित राणा (तीन विकेट) और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (चार विकेट) के झटकों की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली.

कोहली ने दूसरे विकेट के लिए रोहित शर्मा (51 गेंद में 57 रन) के साथ 136 रन की साझेदारी निभाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया.

राहुल ने कहा, ‘‘रोहित और कोहली को ऐसे खेलते देखना हमेशा बेहतरीन होता है. उन्होंने विपक्षी टीम को दबाव में रखा और दिखाया कि वे इतने बड़े खिलाड़ी क्यों है. मैं इस चीज को काफी समय से देख रहा हूं, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ रहना और भी ज्यादा मजेदार होता है. ’’

उन्होंने हर्षित और कुलदीप की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘‘हर्षित ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और हम उसकी काबिलियत जानते हैं. कुलदीप अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे लिए विकेट झटकने के लिए अहम हैं. ’’

‘मैन ऑफ द मैच’ रहे कोहली ने कहा, ‘‘ऐसा मैच देखना शानदार रहा। 20-25 ओवर तक तेज खेला। मैं खेल का लुत्फ उठाना चाहता था. जब आपको अच्छी शुरूआत मिल जाती है तो आपका अनुभव काम आता है जिससे आप पारी आगे बढ़ाते हो. मैं ज्यादा तैयारी करने पर भरोसा नहीं रखता. मेरा सारा क्रिकेट मानसिक स्थिति का रहा है. मैं शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत करता हूं. ’’

वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा, ‘‘ हम सब अंदर से जीत की उम्मीद लगाए हुए थे. शीर्षक्रम का जल्दी आउट होना मैच का निर्णायक पल था. शीर्षक्रम के विकेट जल्दी गिर गए. कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, जिनमें हमें थोड़ा और अच्छा करना होगा. ’’