IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर अपनी तैयारी को परखने उतर रही है. दोनों टीमों के बीच पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद टी20 मुकाबले होंगे. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी से यह सीरीज खास मानी जा रही है. विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म दिखाने के बाद अब फैंस को उम्मीद है कि ये स्टार खिलाड़ी इंटरनेशनल मंच पर भी अपना जलवा बिखेरेंगे.

कब खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 11 जनवरी, रविवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला सीरीज की शुरुआत करेगा और दोनों टीमों की नजर जीत के साथ आगाज करने पर होगी.

कहां होगा मुकाबला

पहला वनडे मैच वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का नया केंद्र बनकर उभरा है और यहां बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है.

कितने बजे शुरू होगा मैच

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस ठीक आधे घंटे पहले यानी दोपहर 1:00 बजे किया जाएगा.

टीवी पर कहां देखें लाइव मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस स्टार स्पोर्ट्स 1 चैनल पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

OTT पर कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो-हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

पिछले मुकाबलों में किसका रहा दबदबा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हालिया वनडे मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. पिछले पांच वनडे मैचों में भारत ने सभी मुकाबले जीते हैं, जिनमें कुछ जीतें बड़े अंतर से भी दर्ज हुई हैं. इससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर ऊंचा होगा.

दोनों टीमों के स्क्वॉड

भारत - शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर.

न्यूजीलैंड - माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन, डेवन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मिचेल हे, निक केली, डैरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, जेडेन लेनोक्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क.