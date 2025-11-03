IND vs AUS T20I Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मुकाबले हमेशा हाई स्कोरिंग और रोमांचक रहते हैं, लेकिन कई बार ये दोनों क्रिकेट महाशक्तियां बुरी तरह लड़खड़ा गईं. बल्लेबाजी के लिए मशहूर टीमें भी कुछ मौकों पर बड़े नामों के बावजूद बेहद कम स्कोर पर सिमट गईं. आइए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए टी20 मुकाबलों में सबसे कम टीम स्कोर कौन से रहे.

भारत - 74 रन (मेलबर्न, 2008)

यह भारत का टी20 इतिहास का एक काला दिन था. 1 फरवरी 2008 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम केवल 74 रन पर ढेर हो गई थी. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उस दिन भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरपा दिया. नाथन ब्रैकन और एडम वोग्स जैसे गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को संभलने का कोई मौका नही दिया. भारत यह मुकाबला बुरी तरह हार गया था.

ऑस्ट्रेलिया - 86 रन (मीरपुर, 2014)

30 मार्च 2014 को टी20 विश्व कप के दौरान मीरपुर में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने टिक नही पाई थी और केवल 86 रन पर ऑल आउट हो गई. रविचंद्रन अश्विन और अमित मिश्रा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया था. भारत ने यह मुकाबला बड़ी आसानी से जीत लिया और उस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचा था.

भारत - 118 रन (गुवाहाटी, 2017)

गुवाहाटी में 10 अक्टूबर 2017 को खेले गए टी20 मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. टीम ने पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद सिर्फ 118 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य बिना किसी परेशानी के हासिल कर लिया और भारत को 8 विकेट से मात दी थी.

भारत -125 रन (मेलबर्न, 2025)

हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न में भारत की बल्लेबाजी फिर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. भारतीय टीम केवल 125 रन पर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया ने इस स्कोर का पीछा करते हुए आसानी से जीत दर्ज की. यह मुकाबला भारत के लिए एक बार फिर याद दिलाने वाला रहा कि टी20 में शुरुआत और साझेदारी कितनी जरूरी होती है.

भारत - 126/7 (विशाखापट्टनम, 2019)

24 फरवरी 2019 को भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए. उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 126 रन बनाए, जिसमें लोकेश राहुल ने अकेले मोर्चा संभाला. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर रोमांचक जीत दर्ज की.