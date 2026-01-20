हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘ग्रेटेस्ट राइवलरी’ के लिए हो जाइए तैयार, भारत और पाकिस्तान के बीच होंगे एक ही दिन में दो क्रिकेट मैच

‘ग्रेटेस्ट राइवलरी’ के लिए हो जाइए तैयार, भारत और पाकिस्तान के बीच होंगे एक ही दिन में दो क्रिकेट मैच

IND VS PAK: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इसी दिन थाईलैंड में विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 20 Jan 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

India & Pakistan Play Two Cricket Matches On The Same Day: क्रिकेट जगत के फैंस को ‘ग्रेटेस्ट राइवलरी’ का इंतजार रहता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाता है. ये मुकाबला चाहे पुरुष क्रिकेट में हो, महिला या फिर जूनियर क्रिकेट, दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला चर्चा का विषय होता ही है. क्योंकि दोनों देश के बीच सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट में ही एक-दूसरे से भिड़ंत होती है. बता दें भारतीय पुरुष टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का सामना 15 फरवरी को करेगी. इसी दिन भारत की महिला जूनियर टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी.

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया शेड्यूल का ऐलान

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ये टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी के बीच बैंकॉक में आयोजित होगा. इस टूर्नामेंट को टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एसीसी की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार, ग्रुप ए में भारत 'ए', पाकिस्तान 'ए', यूएई और नेपाल शामिल है. वहीं, ग्रुप बी में बांग्लादेश 'ए', श्रीलंका 'ए', मलेशिया और थाईलैंड मौजूद है.

टीम इंडिया के मुकाबले कब और किसके साथ?

विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में टीम इंडिया 13 फरवरी को अपने पहले मैच में खेलने मैदान पर उतरेगी. ये मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला जाएगा. इसके बाद 15 फरवरी को भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' के बीच मैच खेला जाएगा. 17 फरवरी को टीम इंडिया, नेपाल के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ये मैच 20 फरवरी को आयोजित होंगे. दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच 22 फरवरी को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का शेड्यूल 

13 फरवरी - पाकिस्तान ए बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

13 फरवरी - भारत ए बनाम यूएई (दोपहर 12:30 बजे IST)

14 फरवरी - मलेशिया बनाम थाईलैंड (सुबह 9:30 बजे IST)

14 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम श्रीलंका ए (दोपहर 12:30 बजे IST)

15 फरवरी - यूएई बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

15 फरवरी - भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (दोपहर 12:30 बजे IST)

16 फरवरी - श्रीलंका ए बनाम मलेशिया (सुबह 9:30 बजे IST)

16 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम थाईलैंड (दोपहर 12:30 बजे IST)

17 फरवरी - भारत ए बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

17 फरवरी - पाकिस्तान ए बनाम यूएई (दोपहर 12:30 बजे IST)

18 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम मलेशिया (सुबह 9:30 बजे IST)

18 फरवरी - श्रीलंका ए बनाम थाईलैंड (दोपहर 12:30 बजे IST)

20 फरवरी - सेमीफाइनल 1 (सुबह 9:30 बजे IST)

20 फरवरी - सेमीफाइनल 2 (दोपहर 12:30 बजे IST)

22 फरवरी - फाइनल (दोपहर 12:30 बजे IST)

Published at : 20 Jan 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
IND VS PAK CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026 ACC WOMENS ASIA CUP RISING STARS 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
80 मिनट तक मदद को तरसता रहा Yuvraj Mehta, सिस्टम पर उठे सवाल
कल होगा आधिकारिक ऐलान, Nitin Nabin के सिर सजेगा ताज!
मूंछें काटी, सिर मुड़ाया...दलितों के साथ कब थमेगा ये अत्याचार?
Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वायरल हुआ विचलित करने वाला Video, प्लेटफॉर्म पर ही पेशाब करता दिखा शख्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
ग्रीनलैंड पर कब और कैसे सैन्य कार्रवाई करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दे दिया जवाब
क्रिकेट
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
WPL 2026: आरसीबी से मिली निराशाजनक हार, गुजरात की कप्तान ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
महाराष्ट्र
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
मुंबई: कुर्ला में BJP कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, फेरीवालों ने पीटा, 3 गंभीर घायल
हेल्थ
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
सिर्फ वजन उठाने से नहीं बनती है बॉडी, मसल्स के लिए जरूरी है ये 7 पावरफुल फूड्स
ट्रेंडिंग
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
छोटे भाई पर शख्स ने उठाया हाथ, बाद में बड़े भाई ने लट्ठ बजाकर सरेबाजार लिया बदला- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget