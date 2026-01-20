India & Pakistan Play Two Cricket Matches On The Same Day: क्रिकेट जगत के फैंस को ‘ग्रेटेस्ट राइवलरी’ का इंतजार रहता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाता है. ये मुकाबला चाहे पुरुष क्रिकेट में हो, महिला या फिर जूनियर क्रिकेट, दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाला चर्चा का विषय होता ही है. क्योंकि दोनों देश के बीच सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट में ही एक-दूसरे से भिड़ंत होती है. बता दें भारतीय पुरुष टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का सामना 15 फरवरी को करेगी. इसी दिन भारत की महिला जूनियर टीम भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरेगी.

एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया शेड्यूल का ऐलान

एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. ये टूर्नामेंट 13 से 22 फरवरी के बीच बैंकॉक में आयोजित होगा. इस टूर्नामेंट को टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एसीसी की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार, ग्रुप ए में भारत 'ए', पाकिस्तान 'ए', यूएई और नेपाल शामिल है. वहीं, ग्रुप बी में बांग्लादेश 'ए', श्रीलंका 'ए', मलेशिया और थाईलैंड मौजूद है.

टीम इंडिया के मुकाबले कब और किसके साथ?

विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में टीम इंडिया 13 फरवरी को अपने पहले मैच में खेलने मैदान पर उतरेगी. ये मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला जाएगा. इसके बाद 15 फरवरी को भारत 'ए' और पाकिस्तान 'ए' के बीच मैच खेला जाएगा. 17 फरवरी को टीम इंडिया, नेपाल के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. हर ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. ये मैच 20 फरवरी को आयोजित होंगे. दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच 22 फरवरी को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का शेड्यूल

13 फरवरी - पाकिस्तान ए बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

13 फरवरी - भारत ए बनाम यूएई (दोपहर 12:30 बजे IST)

14 फरवरी - मलेशिया बनाम थाईलैंड (सुबह 9:30 बजे IST)

14 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम श्रीलंका ए (दोपहर 12:30 बजे IST)

15 फरवरी - यूएई बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

15 फरवरी - भारत ए बनाम पाकिस्तान ए (दोपहर 12:30 बजे IST)

16 फरवरी - श्रीलंका ए बनाम मलेशिया (सुबह 9:30 बजे IST)

16 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम थाईलैंड (दोपहर 12:30 बजे IST)

17 फरवरी - भारत ए बनाम नेपाल (सुबह 9:30 बजे IST)

17 फरवरी - पाकिस्तान ए बनाम यूएई (दोपहर 12:30 बजे IST)

18 फरवरी - बांग्लादेश ए बनाम मलेशिया (सुबह 9:30 बजे IST)

18 फरवरी - श्रीलंका ए बनाम थाईलैंड (दोपहर 12:30 बजे IST)

20 फरवरी - सेमीफाइनल 1 (सुबह 9:30 बजे IST)

20 फरवरी - सेमीफाइनल 2 (दोपहर 12:30 बजे IST)

22 फरवरी - फाइनल (दोपहर 12:30 बजे IST)