IND-W vs SL-W: तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का कहर, श्रीलंका का काम तमाम; भारत को जीत के लिए चाहिए 113 रन

IND-W vs SL-W: तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का कहर, श्रीलंका का काम तमाम; भारत को जीत के लिए चाहिए 113 रन

IND-W vs SL-W 3rd T20I: श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम तीसरे टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 112 रन बना सकी. भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए.

By : शिवम | Updated at : 26 Dec 2025 09:08 PM (IST)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच तीसरा टी20 तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो भारतीय गेंदबाजों ने सही साबित किया. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए, स्पिनर गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट चटकाए. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 113 रनों का लक्ष्य रखा है.

श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्होंने धीमे शुरुआत की. दीप्ति शर्मा ने अट्टापट्टू के रूप में भारत को पहला विकेट दिलाया, श्रीलंका की कप्तान ने 12 गेंदें खेलकर सिर्फ 3 रन बनाए.

पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 2 बड़े विकेट लिए. उन्होंने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर ओपनर हसीनी परेरा (25) को आउट किया. ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने हर्षिता माधवी का विकेट लिया. हर्षिता ने 4 गेंदें खेलकर 2 रन बनाए.

रेणुका सिंह ने लिए 4 विकेट

परेरा और हर्षिता माधवी के आलावा रेणुका सिंह ने इमेशा दुलानी और नीलाक्षी डी सिल्वा को आउट किया. दुलानी ने 27 रन बनाए, लेकिन इसके लिए 32 गेंदें खेली. कविशा दिलहरी ने 13 गेंदें खेलकर 20 रन बनाए, उन्हें दीप्ति शर्मा ने अपना शिकार बनाया.

भारत के लिए सिर्फ रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने ही विकेट लिए, हालांकि कोई ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिसने 6 से अधिक की इकॉनमी से रन खर्चे. रेणुका सिंह ने 4 ओवरों में मात्र 21 रन देकर 4 विकेट लिए. दीप्ति शर्मा ने 4 ओवरों में 18 रन ही दिए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए.

श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला मैच

हालांकि ये मुकाबला श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है. तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी.

Published at : 26 Dec 2025 08:52 PM (IST)
