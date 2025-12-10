भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बीती रात यानी 9 दिसंबर, 2025 को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. टेस्ट और वनडे में अच्छा प्रदर्शन करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम की टी20 सीरीज में निराशाजनक शुरुआत हुई. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में प्रोटियाज टीम को मिली शर्मनाक हार में पांच मुजरिम रहें. वहीं, सीरीज का दूसरा मैच 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका को मिली शर्मनाक हार में 5 मुजरिम कौन है?

दक्षिण अफ्रीका की शर्मनाक हार में 5 मुजरिम

1. क्विंटन डी कॉक

दक्षिण अफ्रीका की शर्मनाक हार में पहला नाम सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का है. टीम इंडिया के द्वारा दिए गए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरें डी कॉक पहले ही ओवर में अर्शदीप की गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए. डी कॉक की इस नाकामी के चलते दक्षिण अफ्रीकी टीम को एक करारी हार का सामना करना पड़ा.

2. एडेन मार्करम

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम भारत से मिली शर्मनाक हार के दूसरे मुजरिम हैं. टीम की शुरुआती विकेट गिरने के बाद कप्तान मार्करम पर अहम जिम्मेदारी थी कि वो विकेट बचाकर एक साझेदारी करें, लेकिन मार्करम ऐसा करने में असफल रहें और अक्षर पटेल की गेंद पर 14 गेंद में 14 रन बनाकर मार्करम बोल्ड हो गए.

3. डेवाल्ड ब्रेविस

दक्षिण अफ्रीका को मिली शर्मनाक हार में युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस तीसरे मुजरिम हैं. ब्रेविस ने तो दक्षिण अफ्रीका के लिए ब्लंडर ही कर दिया. बुमराह की जिस गेंद पर ब्रेविस आउट होकर वापस पवेलियन लौटे, वो नो बॉल थी लेकिन ब्रेविस बिना टीवी अंपायर के फैसले इंतजार किए ड्रेसिंग रूम वापस चले गए.

4. डेविड मिलर

दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर भारत से मिली शर्मनाक हार के चौथे मुजरिम हैं. मिलर भी दक्षिण अफ्रीका के लिए अपने बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं कर पाए और सिर्फ 3 खेलकर 1 पर हार्दिक पंड्या की गेंद पर आउट हो गए.

5. केशव महाराज

दक्षिण अफ्रीकी टीम के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज भी हार के मुजरिम में से एक रहे. महाराज ने सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन लुटाए. जहां एक तरफ भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने ओस होने के बावजूद विकेट निकाले तो महाराज सूखी गेंद से भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि लुंगी एनगिडी ने टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी.