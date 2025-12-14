भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी रविवार, 14 दिसंबर को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. कटक में खेला गया पहला टी20 टीम इंडिया ने जीता था तो मुल्लांपुर में दूसरे टी20 में मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी. आज धर्मशाला में जहां टीम इंडिया न्यू चंडीगढ़ में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजरें सीरीज में बढ़त बनाने पर रहेंगी.

भारत या दक्षिण अफ्रीका, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के टी20 मैचों में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया को 19 मैचों में जीत मिली है, वहीं 13 बार दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है. एक मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका था. दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 8 टी20 मैचों में छह बार भारत ने जीत दर्ज की है.

भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 की मैच प्रिडिक्शन

भले ही दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हरा दिया था, लेकिन हमारे मैच प्रिडिक्शन मीटर में अब भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के तीसरे टी20 मैच के लिए हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर बता रहा है कि इस मैच में भी टीम इंडिया की जीत की संभावना ज्यादा है. मुकाबला 60-40 का है.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म कैसी है?

भारतीय टीम खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में चल रही है. भारतीय टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 34 टी20 मैच खेली है, जिनमें उसे सिर्फ पांच मैचों में हार मिली है. वहीं साल 2025 में भारतीय टीम 19 टी20 मैच खेली है, जिनमें उसे केवल 3 हार मिली हैं. जाहिर तौर पर टीम इंडिया फिलहाल गजब फॉर्म में है.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस साल 16 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उसका जीत-हार का रिकॉर्ड 6-10 का रहा है. अफ्रीकी टीम इस साल 16 मैचों में 10 हार झेल चुकी है और पिछले 7 टी20 मैचों में उसे सिर्फ 2 जीत नसीब हुईं हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के पिछले टी20 मुकाबले की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी.