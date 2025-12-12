IND vs SA 2nd T20I: मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 में टीम इंडिया को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार से सबसे ज्यादा निराश कप्तान सूर्यकुमार यादव दिखे. साउथ अफ्रीका ने 213 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और जवाब में भारतीय टीम 162 रन पर ढेर हो गई. मैच के बाद सूर्या ने टीम की गलतियों पर खुलकर बात की और खासतौर पर टॉप ऑर्डर की नाकामी पर अपनी नाराजगी जताई.

पहले गेंदबाजी का फैसला पड़ा भारी

सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना बड़ी गलती साबित हुई. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. विकेट शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजी के लिए ठीक था. गेंदबाजी करते समय हमने सही लेंथ नहीं पकड़ी और इसका नुकसान उठाना पड़ा.” साउथ अफ्रीका ने पावरप्ले में तेज रन बनाए और भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव में रहे.

ओस ने भी बिगाड़ा प्लान

मुल्लांपुर में ओस की मौजूदगी से उम्मीद थी कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होगी, लेकिन टीम इंडिया इसका फायदा नहीं उठा पाई. इस पर सूर्या ने कहा, “थोड़ी ओस थी, पर हमारी योजना काम नहीं कर रही थी. हमें प्लान बदलना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए.” उन्होंने कहा कि यह हार टीम के लिए सीख है और आगे वे इससे सुधार करेंगे.

टॉप ऑर्डर पर कप्तान का गुस्सा

इस मुकाबले में भारत की टॉप ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप रही. सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल दोनों ही टीम को मजबूत शुरुआत नहीं दे पाए. खासकर गिल पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इस पर सूर्या ने साफ कहा, “मुझे और शुभमन को अच्छी शुरुआत देनी चाहिए थी. हर बार अभिषेक शर्मा से उम्मीद नहीं की जा सकती है. शुभमन भी पहली गेंद पर जल्दी आउट हो गया था. उसके बाद मुझे ही लंबी पारी खेलकर टीम को संभालना चाहिए था.” कप्तान ने माना कि उनका और गिल का फेल होना टीम की हार की बड़ी वजह थी.

अक्षर पटेल की तारीफ, लेकिन…

सूर्या ने अक्षर पटेल के प्रयास की सराहना की, पर बताया कि निचले क्रम की कोशिश तब काम नहीं आती जब टॉप ऑर्डर जवाब दे दे. उन्होंने आगे बताया, “अक्षर ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन हमें शुरुआत में ही पारी को सेट करना चाहिए था. तभी चेज करना आसान होता है.”

अगले मैच में बड़े बदलाव?

हार के बाद सूर्या का ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि टीम की रणनीति में बदलाव हो सकता है. अगला मैच भारत के लिए वापसी का एक अहम मौका होगा और कप्तान की नजरें अब मजबूत वापसी पर होंगी.