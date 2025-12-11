दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 213 रन बना दिए हैं. क्विंटन डिकॉक ने 90 रनों की तूफानी पारी खेल चौके और छक्कों की बारिश की. भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की जमकर पिटाई हुई, वहीं डेथ ओवरों में डेविड मिलर और डोनोवन फरेरा का बल्ला गरजा. मुल्लांपुर के स्टेडियम में यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी. क्विंटन डिकॉक ने शुरू से ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन रीजा हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो गए. डिकॉक और एडन मार्करम के बीच 83 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारतीय गेंदबाजों को खूब रुलाया. डेवाल्ड ब्रेविस ने 2 बाउंड्री जरूर लगाईं, लेकिन 14 रन बनाकर आउट हो गए.

क्विंटन डिकॉक अपने टी20 करियर के दूसरे शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 90 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए. बाकी काम अंतिम ओवरों में डेविड मिलर और डोनोवन फरेरा ने पूरा कर दिया.

अंतिम 3 ओवर में बने 49 रन

17 ओवर तक दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 164 रन बना लिए थे और उसके लिए 200 के स्कोर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम लग रहा था. मगर डेविड मिलर और डोनोवन फरेरा ने मिलर अंतिम 3 ओवरों में 49 रन बना डाले. नतीजन दक्षिण अफ्रीका की पारी 213 रनों पर समाप्त हुई. मिलर ने 12 गेंद में 20 रन बनाए और फरेरा ने 16 गेंद में 30 रन बनाए.

