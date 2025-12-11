'कभी नहीं सोचा था धरम जी के लिए मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
Hema Malini Breaks Down Recalling Dharmendra: हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्मेंद्र की शोक सभा रखी थी. इस दौरान वो अपने दिवंगत पति को याद करके इमोशनल हो गईं और कहा कि वो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएंगी.
बॉलीवुड के ही-मैन यानी धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. अब निधन के 16 दिन बाद उनकी वाइफ हेमा मालिनी ने दिल्ली में उनके लिए प्रेयर मीट होस्ट की. इस दौरान उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल भी शामिल रहे. इस दौरान हेमा मालिनी अपने दिवंगत पति को याद करके इमोशनल हो गईं. अपने और धर्मेंद्र के सफर को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए.
धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी ने अपनी लव स्टोरी और मैरिड लाइफ पर बात की. उन्होंने कहा- 'धर्मेंद्र जी के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया. वहीं मेरे जीवनसाथी बन गए. हमारा प्यार सच्चा थे, इसीलिए हम में किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की. वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवनसाथी बने. वो मेरे लिए प्रेरणादायक और मजबूत स्तंभ बनकर हर पल और हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे. मेरे हर फैसले में उनकी सहमति रही.'
'धरम जी छोटे-छोटे बच्चों को देखकर...'
हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को लेकर आगे कहा- 'मेरी दोनों बेटियां- ईशा और अहाना, वो इनके लिए वात्सल्य से भरे पिता बने, बहुत प्यार दिया और सही समय पर उनकी शादी भी कराई. हमारे पांच ग्रैंड चिल्ड्रन्स के बहुत प्यारे नानू बनकर उन्हें बहुत प्यार करते थे और हमारे बच्चे भी अपने नानू के पीछे पागल थे. धरम जी छोटे-छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते थे और मुझसे कहते थे कि ये देखो ये हमारी एक बहुत सुंदर फुलवारी है जिसे हमेशा प्यार से सहेजकर रखना.'
'एक शोक सभा रखनी होनी वो भी मेरे धरम जी के लिए...'
इस दौरान हेमा मालिनी काफी इमोशनल हो गईं और धर्मेंद्र के बारे में बोलते-बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा- 'कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होनी वो भी मेरे धरम जी के लिए. पूरी दुनिया उनके निधन का शोक मना रही है. लेकिन मेरे लिए ये वो सदमा है जिससे मैं कभी उबर नहीं सकती.'
