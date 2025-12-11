हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजYear Ender 2025: स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय

Year Ender 2025: स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय

Year Ender 2025: साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है. इस साल भारत ने स्पेस सेक्टर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. आइए जानते हैं उन सभी उपलब्धियों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 11 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

Year Ender 2025: साल 2025 को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में याद किया जाए. ISRO ने ना सिर्फ बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है बल्कि कुछ ऐसी उपलब्धियों को भी हासिल किया है जिसने भारत को ग्लोबल मैप पर भी जगह दी. आइए जानते हैं की 2025 में भारत ने स्पेस सेक्टर में किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया.

भारत ने अपनी पहली इन स्पेस डॉकिंग की 

इसरो ने साल की शुरुआत एक ऐसी सफलता के साथ की जिसने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान रोडमैप को बदल दिया. 16 जनवरी 2025 को इसरो ने ऑर्बिट में दो सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 को डॉक करके SpaDeX को सफलतापूर्वक पूरा किया. इस उपलब्धि के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसे ऑटोनॉमस डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया. आपको बता दें कि यह टेक्नोलॉजी भविष्य के मिशनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. 

श्रीहरिकोटा ने GSLV-F15 के साथ 100 रॉकेट लॉन्च पूरे किए 

इन स्पेस डॉकिंग के कुछ ही हफ्तों बाद 29 जनवरी 2025 को भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया. दरअसल श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से इसरो ने 100वां लॉन्च किया . इस मिशन में GSLV-F15 पॉकेट से नेवीगेशन सेटेलाइट NVS-02 को ले जाया गया. हालांकि ऑर्बिट रेजिंग मोटर में खराबी की वजह से सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में नहीं पहुंचाया जा सका.

नासा और इसरो ने NISAR लॉन्च किया 

स्पेस सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब नासा और इसरो ने मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया. यह दुनिया का पहला स्टार इमेजिंग सेटेलाइट है, जो डूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल करता है. NISAR पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को सटीकता के साथ ट्रैक करेगा, जिसमें ग्लेशियर, भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु से संबंधित गड़बड़ियों  की निगरानी शामिल है.

आदित्य L1 ने दुनिया के साथ 15 टीबी सोलर साइंस डेटा शेयर किया

भारत की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1, सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट पर पूरी तरह से साइंटिफिक ऑपरेशन में पहुंच गई. 2025 में इसरो ने दुनिया भर के रिसचर्स के लिए 15 टेराबाइट मिशन डेटा को जारी किया. इस डेटा में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक तूफानों के हाई रिजॉल्यूशन ऑब्जरवेशन शामिल हैं.

इंजन टेक्नोलॉजी में सफलताएं 

भारत ने उन इंजन में भी काफी प्रगति की है जो अगली पीढ़ी के रॉकेट्स को पावर देंगे. 28 मार्च 2025 को इसरो ने SE2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया. यह पुराने इंजनों को  काफी ज्यादा शक्तिशाली, क्लीनर और लागत-कुशल सिस्टम से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय 

साल की सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने. Axiom-4 मिशन के तहत उन्होंने यात्रा करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 18 दिन बिताए, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्पेस लेबोरेटरी में भारत को लीड किया.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 05:13 PM (IST)
Year Ender 2025 ISRO 2025 First Indian At ISS
