भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस से एक हैरान करने वाली खबर ये आई कि साई सुदर्शन नहीं खेल रहे हैं, फिर सबसे मन में सवाल था कि तीसरे नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा? फिर प्लेइंग 11 शीट आई तो एहसास हुआ कि हेड कोच गौतम गंभीर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.

टेम्बा बावुमा ने टॉस पर बताया कि उनके मुख्य तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा रिब इंजरी के चलते आज नहीं खेल रहे हैं. शुभमन गिल ने टॉस हारने पर कहा, "लगता है मैं अब सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ही टॉस जीतूंगा." उन्होंने उम्मीद जताई कि पिच शुरूआती दिन में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगी.

तीसरे नंबर पर नया एक्सपेरिमेंट

इंग्लैंड में चोटिल हुए ऋषभ पंत की वापसी हुई है, लेकिन दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं. नितीश पहले ही बाहर हो चुके थे. ये सब फैंस को पहले से पता था, लेकिन साई सुदर्शन के न होने ने फैंस को हैरान कर दिया.

प्लेइंग 11 शीट में तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुन्दर को रखा गया है. देखना होगा हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल का ये नया एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा. बता दें कि भारत के लिए पारी की शुरुआत केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल करते हैं. कप्तान गिल चौथे नंबर पर आते हैं.

भारत की प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर्स

गेंदबाजी कॉम्बिनेशन की बात करें तो आज 2 तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स के विकल्प के तौर पर 4 खिलाड़ी है. वाशिंगटन सुन्दर के साथ स्पिनर्स ऑलराउंडर के रूप में रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल खेल रहे हैं. कुलदीप यादव भी प्लेइंग 11 में शामिल हैं.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.