आज भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों चिर प्रतिद्वंदी खिताब के लिए भिड़ेंगे. टीम इंडिया जहां 9वीं बार एशिया कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं पाकिस्तान की नजरें तीसरी बार एशिया का किंग बनने पर रहेंगी. फिलहाल टीम इंडिया इस खिताबी मुकाबले में फेवरेट है.

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत-पाक के बीच फाइनल है. वहीं टी20 टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा. इससे पहले 2007 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत-पाक के बीच हुआ था, जिसे टीम इंडिया ने जीता था. अब 18 साल बाद एक बार फिर खिताबी मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं.

टी20 हेड टू हेड में भारत आगे

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 15 टी20 इंटरनेशन मैच खेले गए हैं. इस दौरान 11 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को पटका है. वहीं पाकिस्तानी टीम सिर्फ 3 बार ही भारत को हरा सकी है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है. पिछले पांच टी20 मैचों की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को चार बार हराया है.

दुबई में 5 बार खेले हैं भारत-पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 में दुबई के मैदान पर अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं पाकिस्तान ने दो मैच जीते हैं. इन 5 मुकाबलों में से 4 मैच एशिया कप में ही खेले गए. यहां देखें सभी मैचों का पूरा लेखा-जोखा.

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच इस मौसम में काफी स्लो रहती है. फाइनल में भी पिच स्लो रहेगी. शुरुआती ओवर में यहां तेजी से रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन गेंद के पुराने के होने के बाद स्पिनर्स यहां हावी हो जाते हैं. ओस का इतना प्रभाव नहीं रहने वाला है. फिर भी एशिया कप में देखा गया है कि इस मैदान पर रन चेज़ आसानी से हुए हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.