Ind vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया को अपने ही घर में 2-1 से हार झेलनी पड़ी. इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे और निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली. इसके साथ ही यह 2010 के बाद भारत की घरेलू मैदान पर पांचवीं वनडे सीरीज हार रही, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए.

शुभमन गिल ने मैच के बाद क्या कहा?

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि निर्णायक मुकाबले में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. उन्होंने माना कि सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद भारत को बेहतर खेल दिखाना चाहिए था. गिल ने कहा कि टीम को अब पीछे जाकर देखना होगा, गलतियों पर सोचना होगा और आगे के लिए खुद को बेहतर बनाना होगा.

विराट और हर्षित की तारीफ

कप्तान गिल ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की और कहा कि उनका फॉर्म टीम के लिए हमेशा बड़ी ताकत है. इसके अलावा उन्होंने हर्षित राणा की भी सराहना की, जिन्होंने आठवें नंबर पर उतरकर अर्धशतक लगाया. गिल के मुताबिक निचले क्रम में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, लेकिन राणा ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया. नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 53 रन की अहम पारी खेली.

वर्ल्ड कप को लेकर भी की बात

शुभमन गिल ने साफ किया कि टीम आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए कुछ नए खिलाड़ियों और संयोजनों को आजमा रही है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को मौके दिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें पर्याप्त अनुभव मिल सके और सही कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सके.

कोहली का शतक गया बेकार

338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दबाव में नजर आई. विराट कोहली ने एक बार फिर जिम्मेदारी उठाई और शानदार शतक जड़ते हुए अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया. हालांकि उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका. नतीजा यह रहा कि पूरी टीम 46 ओवर में 296 रन पर ऑलआउट हो गई.