जब बल्लेबाजी हुई पूरी तरह फ्लॉप, भारत-न्यूजीलैंड के ODI मुकाबलों में कब-कब बने शर्मनाक स्कोर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं. कभी बड़े स्कोर, तो कभी आखिरी ओवर तक चलने वाला रोमांच देखने को मिला है. हालांकि इस प्रतिद्वंद्विता में कुछ ऐसे मैच भी रहे हैं, जहां दोनों टीमों की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई और स्कोरबोर्ड पर बेहद कम रन दर्ज हुए. ये मुकाबले आज भी क्रिकेट फैंस को हैरान करते हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - विशाखापत्तनम 2016

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इतिहास का सबसे कम स्कोर 29 अक्टूबर 2016 को विशाखापत्तनम में दर्ज हुआ. इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 79 रन पर ऑलआउट हो गई. भारतीय गेंदबाजों ने घरेलू पिच पर शानदार प्रदर्शन किया और कीवी बल्लेबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया. यह मैच भारत ने आसानी से जीत लिया और न्यूजीलैंड को करारी हार झेलनी पड़ी.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - दांबुला 2010

10 अगस्त 2010 को दांबुला में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ 88 रन पर सिमट गई. यह भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे कम स्कोर है. पिच से मिल रही मदद का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया. इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा और यह मुकाबला लंबे समय तक भारतीय फैंस के लिए निराशा की वजह बना रहा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - हैमिल्टन 2019

31 जनवरी 2019 को हैमिल्टन में खेले गए वनडे में भारतीय टीम 92 रन ही बना सकी. यह मैच भारत के लिए बेहद खराब रहा, जहां पूरी बल्लेबाजी इकाई दबाव में बिखर गई. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर भारत की कमर तोड़ दी और मेहमान टीम को हार का सामना करना पड़ा.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - चेन्नई 2010

10 दिसंबर 2010 को चेन्नई में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 103 रन बना सकी. भारतीय गेंदबाजों ने घरेलू हालात का पूरा फायदा उठाया. हालांकि स्कोर कम था, लेकिन मैच में गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आया और न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हार मिली.

भारत बनाम न्यूजीलैंड - क्राइस्टचर्च 2003

1 जनवरी 2003 को क्राइस्टचर्च में भारत की टीम 108 रन पर ऑलआउट हो गई थी. विदेशी पिच पर भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड की स्विंग और उछाल के सामने टिक नहीं सके. इस मैच में भी भारत को हार झेलनी पड़ी.