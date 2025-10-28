हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS T20: गौतम गंभीर के लिए रेड अलर्ट! मंडरा रहा हार की हैट्रिक का खतरा, जानें क्या है पूरा माजरा

IND vs AUS T20: गौतम गंभीर के लिए रेड अलर्ट! मंडरा रहा हार की हैट्रिक का खतरा, जानें क्या है पूरा माजरा

IND vs AUS T20 Series 2025: बतौर कोच गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार की हैट्रिक से बचना चाहेंगे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 बुधवार से शुरू हो रही है.

By : शिवम | Updated at : 28 Oct 2025 09:57 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार से शुरू हो रही है. पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा. भारतीय खिलाड़ियों से अधिक चिंता गौतम गंभीर को होगी, जो बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार की हैट्रिक से बचना चाहेंगे. उनके कोच रहते हुए भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का, एशिया कप का ख़िताब जीता लेकिन यहां बात अलग है.

भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त होने के बाद गौतम गंभीर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज बीजीटी (बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25) थी. भारत ने पहला मैच 295 रनों से जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगले 4 में से 3 मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी. एक मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था.

गौतम गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने कई यादगार सीरीज और ट्रॉफी जीती, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर मिली सीरीज हार को गंभीर अभी तक नहीं भूले और न ही वह भुलाना चाहते हैं. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं लगता कि मैं उस सीरीज़ को कभी भूल पाऊंगा, और मुझे भूलना भी नहीं चाहिए. मैं खिलाड़ियों को भी इसकी याद दिलाता हूं, कभी-कभी अतीत को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते. सभी को लगा कि हम न्यूज़ीलैंड को आसानी से हरा देंगे, लेकिन यही खेल की सच्चाई है. मेरे लिए, यह ज़रूरी है कि ड्रेसिंग रूम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो हुआ उसे कभी न भूले. यही अनुभव हमें विरोधी टीम को एक इंच भी कम नहीं बख्शने के लिए प्रेरित करता है."

हैट्रिक की हैट्रिक से बचना चाहेंगे गौतम गंभीर

बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी सीरीज वनडे फॉर्मेट में खेली, जो इसी दौरे का हिस्सा थी. इसमें भी भारत हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. अब टी20 की बारी है, गंभीर नहीं चाहेंगे कि उनके कोच रहते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया से लगातार 3 सीरीज हारे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 28 Oct 2025 09:57 PM (IST)
India Vs Australia T20 INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR IND Vs AUS T20 GAUTAM GAMBHIR COACH
और पढ़ें
