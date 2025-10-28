भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज बुधवार से शुरू हो रही है. पहला मैच कैनबरा में खेला जाएगा. भारतीय खिलाड़ियों से अधिक चिंता गौतम गंभीर को होगी, जो बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हार की हैट्रिक से बचना चाहेंगे. उनके कोच रहते हुए भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का, एशिया कप का ख़िताब जीता लेकिन यहां बात अलग है.

भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त होने के बाद गौतम गंभीर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज बीजीटी (बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25) थी. भारत ने पहला मैच 295 रनों से जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अगले 4 में से 3 मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी. एक मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था.

गौतम गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने कई यादगार सीरीज और ट्रॉफी जीती, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर मिली सीरीज हार को गंभीर अभी तक नहीं भूले और न ही वह भुलाना चाहते हैं. इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं लगता कि मैं उस सीरीज़ को कभी भूल पाऊंगा, और मुझे भूलना भी नहीं चाहिए. मैं खिलाड़ियों को भी इसकी याद दिलाता हूं, कभी-कभी अतीत को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते. सभी को लगा कि हम न्यूज़ीलैंड को आसानी से हरा देंगे, लेकिन यही खेल की सच्चाई है. मेरे लिए, यह ज़रूरी है कि ड्रेसिंग रूम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो हुआ उसे कभी न भूले. यही अनुभव हमें विरोधी टीम को एक इंच भी कम नहीं बख्शने के लिए प्रेरित करता है."

हैट्रिक की हैट्रिक से बचना चाहेंगे गौतम गंभीर

बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी सीरीज वनडे फॉर्मेट में खेली, जो इसी दौरे का हिस्सा थी. इसमें भी भारत हार गया, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. अब टी20 की बारी है, गंभीर नहीं चाहेंगे कि उनके कोच रहते हुए भारत ऑस्ट्रेलिया से लगातार 3 सीरीज हारे.