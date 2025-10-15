IND vs AUS ODI: वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की बेशर्मी! 'नो हैंडशेक' विवाद का उड़ाया मजाक; वीडियो वायरल
IND vs AUS ODI 2025: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह टीम इंडिया के पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने के फैसले का मजाक बना रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारतीय प्लेयर्स द्वारा पाकिस्तानी प्लयेर्स से हाथ नहीं मिलाने के फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं. एशिया कप 2025 के दौरान सूर्यकुमार यादव एंड टीम ने फैसला लिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हालांकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए था और भारतीय प्लेयर्स ने अन्य टीमों के प्लेयर्स से हाथ भी मिलाया और उनसे मिले भी.
टीम इंडिया का ये फैसला खिलाड़ियों की भावनाओं से जुड़ा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जिस देश के खिलाड़ी भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं उनसे हाथ मिलाया जाए. ये पहलगाम हमले के विरोध में भी था. लेकिन इसका मजाक ऑस्ट्रेलियाई के प्लेयर्स ने उड़ाया और इसका वीडियो भी शेयर किया. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत कुल 8 मैच खेलेगा. 3 वनडे के बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.
ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ने उड़ाया मजाक!
ये वीडियो कायो स्पोर्ट्स के सोशल मीडिया पेज से शेयर किया गया. इसमें एंकर कहते हैं, "हम सभी जानते हैं कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमने एक बड़ी कमजोरी पहचान ली. हम जानते हैं कि वे पारंपरिक मुलाकात (हाथ मिलाने का इशारा करते हुए) के प्रशंसक नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें पहले ही ऐसे रोक सकते हैं." इस पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने रियेक्ट करते हुए वीडियो बनाया.
AUS players pre-India clip mocks India no-handshake theatre vs Pak. Why Aussie media & players laughing at stance sold as national pride? @BCCI @JayShah @GautamGambhir @narendramodi @ICC @MithunManhas @vikrantgupta73 @rawatrahul9 @mufaddal_vohra @PadmajaJoshi @ShivAroor pic.twitter.com/lSbuyhEcui— Maham Fazal (@MahamFazal_) October 14, 2025
इस पर एक महिला क्रिकेटर ने तो गलत इशारा भी किया, जिसे ब्लर करना पड़ा. इसके आलावा मैक्सवेल, मिशेल मार्श, एलिसा हेली आदि क्रिकेटर्स भी इस वीडियो में नजर आए और भारतीय खिलाड़ियों से अभिवादन पर के तरीके सुझाए.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड
टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.
