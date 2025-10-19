इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, आज विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 8 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलेंगे. आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे खेला जाएगा. इस मैच के लाइव टेलीकास्ट चैनल को लेकर फैंस में कन्फ्यूजन है. चलिए आपको बताते हैं कि भारतीय समयनुसार मैच कितने बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा. जानिए मोबाइल यूजर्स किस ऐप पर लाइव मैच देख सकते हैं.

फुल टाइम कप्तान के तौर पर ये शुभमन गिल की पहली वनडे सीरीज है, जिसमें उनकी कड़ी परीक्षा होनी है. अच्छी बात ये हैं कि यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं, जिन्हे कप्तानी का सालों का अनुभव है. दोनों दिग्गज गिल की मदद करेंगे. बता दें कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 3 वनडे मैच खेले हैं और सभी में उसे हार ही मिली है. भारत इस ग्राउंड पर अपना पहला वनडे मैच खेल रहा है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे किस समय शुरू होगा?

भारत के समय अनुसार मैच आज (19 अक्टूबर) सुबह 9 बजे से शुरू होगा. टॉस 8:30 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कब और कहां खेला जाएगा?

19 अक्टूबर, ऑप्टस स्टेडियम (पर्थ).

किस चैनल पर देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण?

स्टार स्पोर्ट्स पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे का लाइव प्रसारण होगा.

किस ऐप पर देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

A fresh face in ODI's 🤨

A familiar force 👬🏻

A new leader 😎



Anant Tyagi lists the matchups to watch out for in the 1st ODI of the Toughest Rivalry! 🤩#AUSvIND 👉 1st ODI | SUN, 19th OCT, 8 AM on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/lSpRcoVz7Q — Star Sports (@StarSportsIndia) October 18, 2025

पहले वनडे के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.