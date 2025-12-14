भारत ने पाकिस्तान को 241 रनों का लक्ष्य दिया है. मेंस अंडर-19 एशिया कप का यह मैच दुबई में खेला जा रहा है, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया महज 240 रनों पर ऑलआउट हो गई. वैभव सूर्यवंशी इस बार फ्लॉप रहे, लेकिन आरोन जॉर्ज ने 85 रनों की पारी खेली. भारत और पाकिस्तान अपना-अपना पिछला मैच जीतकर आ रही हैं और इस मैच का विजेता लगभग सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगा.

इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. आमतौर पर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने वाले वैभव सूर्यवंशी केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान आयुष म्हात्रे ने 25 गेंद में 38 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम के 10 ओवर पूरे होने से पहले ही आउट हो गए. आरोन जॉर्ज एक छोर पर टिके रहे, वहीं यूएई के खिलाफ मैच में अर्धशतक लगाने वाले विहान मल्होत्रा केवल 12 रन बना सके.

एक समय टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे, लेकिन देखते ही देखते 113 रन के स्कोर तक 4 विकेट गिर चुके थे. अभिज्ञान कुंडू और आरोन जॉर्ज की 60 रनों की पार्टनरशिप ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन टीम ने 173 के स्कोर पर पांचवां विकेट भी खो दिया. कुंडू ने 22 रन बनाए. यहां से एक बार फिर विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ. जॉर्ज 85 रन बनाकर आउट हो गए.

उनके बाद कनिष्क चौहान ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन उन्हें दूसरे छोर पर किसी का साथ नहीं मिला. कनिष्क ने यूएई के खिलाफ मैच में 28 रनों की तेजतर्रार पारी खेल टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की थी. वो पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन बना पाए. भारतीय टीम ने अपने आखिरी 6 विकेट 67 रनों के भीतर गंवा दिए.

पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद सय्यम और अब्दुल सुभन रहे, जिन्होंने तीन-तीन विकेट लिए. निकब शफीक ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया और अली रजा और अहमद हुसैन ने एक-एक विकेट चटकाया.