पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा

IND A vs AUS A First Day Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. इंडिया ए ने इस 4-डे मैच का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ये फैसला टीम इंडिया के पक्ष में भी रहा. ऑस्ट्रेलिया ए ने मैच के पहले दिन ही 9 विकेट गंवा दिए. लेकिन भारत ए की टीम में कई धाकड़ खिलाड़ियों के होने के बाद भी युवा प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया ए के पांच विकेट चटका दिए. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 1-1 विकेट लिया. वहीं नितीश कुमार रेड्डी कोई विकेट नहीं चटका पाए.

भारत के युवा खिलाड़ी ने लिए 5 विकेट

भारत को अगली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी. इस सीरीज से पहले मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनऑफिशिल टेस्ट मैच खेल रहे हैं. भारत ए की टीम में इन धाकड़ गेंदबाजों से विकेट चटकाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया के एक युवा खिलाड़ी मानव सुथार ने पांच विकेट चटका दिए.

पहले दिन लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब 12 रन के स्कोर पर ही प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला विकेट चटका दिया. वहीं ओपनिंग बल्लेबाज सैम कोंस्टास और कप्तान नाथन मैकस्वीनी पारी को संभाल ही रहे थे, तभी मोहम्मद सिराज ने कोंस्टास को 49 रन पर आउट कर पवेलियन भेज दिया. ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से कप्तान नाथन मैकस्वीनी और जैक एडवर्ड्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 रन के पार नहीं पहुंच पाया. नाथन ने पहली पारी में 74 रन बनाए. वहीं जैक एडवर्ड्स 78 गेंदों में 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 11 चौके और एक छक्का लगाया. भारत के लिए इस मैच में बेहतर शुरुआत हुई है और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन पर पहुंच गया है.

