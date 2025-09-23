हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा

पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा

India vs Australia 1st Day: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 दिन का टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया का कप्तान बदला. इस मैच के पहले दिन ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिरा दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 23 Sep 2025 09:15 PM (IST)
Preferred Sources

IND A vs AUS A First Day Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. इंडिया ए ने इस 4-डे मैच का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ये फैसला टीम इंडिया के पक्ष में भी रहा. ऑस्ट्रेलिया ए ने मैच के पहले दिन ही 9 विकेट गंवा दिए. लेकिन भारत ए की टीम में कई धाकड़ खिलाड़ियों के होने के बाद भी युवा प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया ए के पांच विकेट चटका दिए. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 1-1 विकेट लिया. वहीं नितीश कुमार रेड्डी कोई विकेट नहीं चटका पाए.

भारत के युवा खिलाड़ी ने लिए 5 विकेट

भारत को अगली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी है, जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी. इस सीरीज से पहले मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ अनऑफिशिल टेस्ट मैच खेल रहे हैं. भारत ए की टीम में इन धाकड़ गेंदबाजों से विकेट चटकाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया के एक युवा खिलाड़ी मानव सुथार ने पांच विकेट चटका दिए.

पहले दिन लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी, तब 12 रन के स्कोर पर ही प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला विकेट चटका दिया. वहीं ओपनिंग बल्लेबाज सैम कोंस्टास और कप्तान नाथन मैकस्वीनी पारी को संभाल ही रहे थे, तभी मोहम्मद सिराज ने कोंस्टास को 49 रन पर आउट कर पवेलियन भेज दिया. ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से कप्तान नाथन मैकस्वीनी और जैक एडवर्ड्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 रन के पार नहीं पहुंच पाया. नाथन ने पहली पारी में 74 रन बनाए. वहीं जैक एडवर्ड्स 78 गेंदों में 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें इस बल्लेबाज ने 11 चौके और एक छक्का लगाया. भारत के लिए इस मैच में बेहतर शुरुआत हुई है और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन पर पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें

श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान

Published at : 23 Sep 2025 09:15 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj Prasidh Krishna IND A Vs AUS A Manav Suthar IND VS AUS
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
विश्व
यूक्रेन में कैसे युद्ध रोकेगा रूस? ट्रंप ने UNGA में बता दिया अमेरिका का प्लान; बढ़ जाएगी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन में कैसे युद्ध रोकेगा रूस? ट्रंप ने UNGA में बता दिया अमेरिका का प्लान; बढ़ जाएगी पुतिन की टेंशन!
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
जनरल नॉलेज
फाइटर प्लेन में कितने टन का होता है एसी, पायलट को कैसे मिलती है ठंडी-ठंडी हवा?
फाइटर प्लेन में कितने टन का होता है एसी, पायलट को कैसे मिलती है ठंडी-ठंडी हवा?
हेल्थ
Cooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget