श्रेयस अय्यर ने छोड़ी टीम इंडिया की कप्तानी, अचानक इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कमान

IND A vs AUS A Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया की ए टीमों के बीच वनडे सीरीज चल रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे मैच से पहले श्रेयस अय्यर ने कप्तानी छोड़ दी है. मैनेजमेंट ने अय्यर के कप्तानी छोड़ने को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है. वहीं अय्यर की तरफ से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है. लेकिन अय्यर के अचानक कप्तानी छोड़ने की वजह कोई निजी कारण हो सकता है.

विकेटकीपर बल्लेबाज को मिली कप्तानी

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच से पहले अचानक ही कप्तानी छोड़ दी है. अय्यर ने मैच से कुछ घंटे पहले ही ये फैसला लिया और विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को नया कप्तान बनाया गया. ध्रुव जुरेल इससे पहले टीम में उपकप्तान की भूमिका में थे. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने अचानक ही खेल से ब्रेक ले लिया और वे मुंबई लौट गए. श्रेयस अय्यर ने जाने से पहले सेलेक्टर्स को इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि 4-डे मैच नहीं खेल सकते.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में मिलेगा मौका

एशिया कप 2025 के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सेलेक्टर्स इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में मौका दे सकते हैं. अय्यर के एशिया कप स्क्वाड में शामिल न होने पर भी सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा था. वहीं सेलेक्टर्स से भी अय्यर को टीम में न शामिल करने पर सवाल पूछे गए थे. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने उस समय कहा था कि अय्यर को न चुनने की कोई वजह नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अय्यर को अभी इंतजार करना होगा. वहीं जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया, तब श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई.

यह भी पढ़ें

PAK vs SL Live Streaming: पाकिस्तान-श्रीलंका के बीच करो या मरो मुकाबला, भारत में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? कितने बजे शुरू होगा मैच? जानिए