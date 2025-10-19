Rain Stop Match In Perth IND vs AUS Match: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वहीं भारत की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन इस मैच में बारिश खेल बिगाड़ रही है. पर्थ में खेला जा रहा ये मैच कई बार बारिश की वजह से रुका है. हर बार मैच रुकने से ओवर में कटौती होती जा रही है. अगर ऐसे ही आज मैच के पूरे दिन बारिश होती रही, तब ये मैच कौन जीतेगा, आइए जानते हैं.

बारिश के कारण कौन जीतेगा IND vs AUS मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में कई बार बारिश ने अड़चन पैदा की है. शुरुआत में 10 मिनट की बारिश के बाद ही मैच 49 ओवर का कर दिया गया था. वहीं मैच शुरू होने के कुछ समय बाद फिर से दो घंटे करीब बारिश हुई, जिसके बाद मैच 35-35 ओवर का कर दिया गया. इसके बाद फिर मैच खेला गया और 15 गेंद फेंके गई, लेकिन फिर बारिश हो गई और मैच 32-32 ओवर का हो गया.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर लगातार बारिश होती रही और इस वजह से ये मैच नहीं हो पाता है, तब ये मुकाबला रद्द हो जाएगा. इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है, इसलिए अगर मैच नहीं भी होता है तो ये मुकाबला कोई भी टीम नहीं जीतेगी और ये मैच स्थगित कर दिया जाएगा.

मैच में अब तक क्या हुआ?

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा मैदान पर उतरे, लेकिन 8 रन बनाकर ही हिटमैन रोहित आउट हो गए. वहीं इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विराट भी 8 गेंदों में बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए. रोहित-विराट के बाद शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर आउट हो गए.

भारत के 25 के स्कोर पर ही 3 विकेट गिर गए थे. बारिश के जब फिर एक बार मैच शुरू हुआ, तब उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी 11 रन बनाकर आउट हो गए. भारत ने 45 के स्कोर पर चौथा विकेट गंवा दिया. पर्थ में लगातार बारिश हो रही है और भारत का स्कोर 16.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर पहुंच गया है.

