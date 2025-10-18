'अनफिट' मोहम्मद शमी ने लिए 7 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले सेलेक्टर्स के उड़ाए होश

Mohammed Shami Reply To BCCI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इससे पहले ही भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया है. शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे रणजी ट्रॉफी के मैच में धमाल मचा रहे हैं. शमी ने एक ही मैच में 7 विकेट चटका दिए हैं. मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में 40 के करीब ओवर डाले. इस तेज गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है. बता दें कि शमी को 'अनफिट' बताकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखा गया है.

मोहम्मद शमी ने चटकाए 7 विकेट

मोहम्मद शमी बंगाल टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं. बंगाल और उत्तराखंड के बीच जबरदस्त मैच हुआ. इस मुकाबले में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई. शमी के 7 विकेट की बदौलत बंगाल ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया. इस तेज गेंदबाज ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4 विकेट हासिल किए. मोहम्मद शमी के दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

क्या अनफिट हैं मोहम्मद शमी?

मोहम्मद शमी भारत के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ODI मैच खेलते नजर आए थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं दिया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से मोहम्मद शमी की इंजरी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने शमी के बारे में No Update कहकर बात खत्म कर दी.

मोहम्मद शमी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'अगर मैं फिट नहीं होता तो रणजी भी नहीं खेल रहा होता. अगर में 4-दिन रणजी में खेल सकता हूं, तब 50-ओवर मैच में भी खेल सकता हूं'. शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ पहली पारी में 14.5 ओवर डाले और तीन विकेट चटकाए. वहीं दूसरी पारी में 24.4 ओवर फेंके और चार विकेट हासिल किए.

