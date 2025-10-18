हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'अनफिट' मोहम्मद शमी ने लिए 7 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले सेलेक्टर्स के उड़ाए होश

'अनफिट' मोहम्मद शमी ने लिए 7 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले सेलेक्टर्स के उड़ाए होश

Mohammed Shami Take 7 Wickets: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं. शमी ने एक मैच में 7 विकेट लेकर सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 18 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Preferred Sources

Mohammed Shami Reply To BCCI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कल 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इससे पहले ही भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया है. शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे रणजी ट्रॉफी के मैच में धमाल मचा रहे हैं. शमी ने एक ही मैच में 7 विकेट चटका दिए हैं. मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में 40 के करीब ओवर डाले. इस तेज गेंदबाज ने अपने प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है. बता दें कि शमी को 'अनफिट' बताकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखा गया है.

मोहम्मद शमी ने चटकाए 7 विकेट

मोहम्मद शमी बंगाल टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं. बंगाल और उत्तराखंड के बीच जबरदस्त मैच हुआ. इस मुकाबले में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई. शमी के 7 विकेट की बदौलत बंगाल ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया. इस तेज गेंदबाज ने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 4 विकेट हासिल किए. मोहम्मद शमी के दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

क्या अनफिट हैं मोहम्मद शमी?

मोहम्मद शमी भारत के लिए आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ODI मैच खेलते नजर आए थे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका नहीं दिया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर से मोहम्मद शमी की इंजरी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने शमी के बारे में No Update कहकर बात खत्म कर दी.

मोहम्मद शमी ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'अगर मैं फिट नहीं होता तो रणजी भी नहीं खेल रहा होता. अगर में 4-दिन रणजी में खेल सकता हूं, तब 50-ओवर मैच में भी खेल सकता हूं'. शमी ने उत्तराखंड के खिलाफ पहली पारी में 14.5 ओवर डाले और तीन विकेट चटकाए. वहीं दूसरी पारी में 24.4 ओवर फेंके और चार विकेट हासिल किए.

यह भी पढ़ें

पहली नजर में ही दिल हार बैठे रवींद्र जडेजा, कैसे हुई गुजरात की शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा से शादी? जानें फुल लव स्टोरी

Published at : 18 Oct 2025 09:41 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar BCCI IND VS AUS MOHAMMED SHAMI RANJI TROPHY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
बिहार
बिहार चुनाव: कैमूर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, इन लड़कियों को मिलेंगे 25 हजार
बिहार चुनाव: कैमूर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, इन लड़कियों को मिलेंगे 25 हजार
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
बिहार
बिहार चुनाव: कैमूर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, इन लड़कियों को मिलेंगे 25 हजार
बिहार चुनाव: कैमूर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, इन लड़कियों को मिलेंगे 25 हजार
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बॉलीवुड
सनी देओल की बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में बड़ी हीरोइन्स को टक्कर देती हैं करण की पत्नी दृशा
सनी देओल की बहू की 8 तस्वीरें: स्टाइल में बड़ी हीरोइन्स को टक्कर देती हैं करण की पत्नी
दिल्ली NCR
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
यूटिलिटी
Diwali 2025: 19 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में रहेगा बदलाव! यात्रा से पहले यहां देख लें पूरा अपडेट
Diwali 2025: 19 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में रहेगा बदलाव! यात्रा से पहले यहां देख लें पूरा अपडेट
लाइफस्टाइल
देसी इलाज के चक्कर में सेहत हो जाएगी बर्बाद, जानिए कैसे हर्बल का सेवन कर रहा शरीर का सत्यानाश!
देसी इलाज के चक्कर में सेहत हो जाएगी बर्बाद, जानिए कैसे हर्बल का सेवन कर रहा शरीर का सत्यानाश!
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget