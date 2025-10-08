ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
Womens World Cup Points Table: महिला वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में धीरे-धीरे रोमांच बढ़ने लगा है. इंग्लैंड टॉप पर है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे है.
महिला वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में धीरे-धीरे रोमांच बढ़ने लगा है. सभी टीम दो-दो मैच खेल चुकी हैं, जिनके बाद पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर मौजूद है. भारत और इंग्लैंड ही अभी 2 ऐसी टीम हैं, जिन्होंने अपने दोनों मैच जीते हैं, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण इंग्लैंड पहले स्थान पर विराजमान है. विशेष रूप से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अगला मैच भी हार जाते हैं तो उनके लिए सेमीफाइनल की राह कठिन हो जाएगी. इस सबके बीच आइए वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल (Womens World Cup Points Table 2025) पर नजर डालते हैं.
ऑस्ट्रेलिया से आगे भारत, इंग्लैंड टॉप पर
इंग्लैंड ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं, जिसके 4 अंक हैं और नेट रन रेट +1.757 का है. भारतीय टीम ने भी अपने दोनों मैच जीते हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट +1.515 का है. गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत चुकी है, लेकिन एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, इसलिए कंगारू टीम अभी 3 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है.
बांग्लादेश, जिसने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. मगर दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट की हार के बाद भी वो पांचवें स्थान पर कायम है. श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अभी क्रमशः छठे, सातवें और आठवें पायदान पर हैं.
- इंग्लैंड - 2 अंक (+1.757)
- भारत - 4 अंक (+1.515)
- ऑस्ट्रेलिया - 3 अंक (+1.780)
- बांग्लादेश - 2 अंक (+0.573)
- दक्षिण अफ्रीका - 2 अंक (-1.402)
- श्रीलंका - 1 अंक (-1.255)
- न्यूजीलैंड - 0 अंक (-1.485)
- पाकिस्तान - 0 अंक (-1.777)
वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 30 सितंबर-2 नवंबर तक चलेगा, जिसमें फाइनल और सेमीफाइनल समेत कुल 31 मैच खेले जाएंगे. भारतीय टीम की बात करें तो उसने कभी वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती है. हालांकि टीम इंडिया 2 बार फाइनल (2005 और 2017) फाइनल में जरूर पहुंची है.
