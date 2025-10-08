Sanju Samson Batting Order In Australia Tour: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 19 अक्टूबर से जाने वाली है. यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. संजू सैमसन को सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है. एशिया कप 2025 में संजू टीम का हिस्सा थे. संजू के बल्ले से एशिया कप में रन भी देखने को मिले. संजू सैमसन को एशिया कप में ओमान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था. एशिया कप में संजू के बैटिंग ऑर्डर में कई बदलाव देखे गए. संजू ने टीम इंडिया में अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर हेच कोच गौतम गंभीर को साफ संदेश दे दिया है.

सैमसन के दिया गंभीर को मैसेज

एशिया कप 2025 इस बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया. शुभमन गिल काफी समय से भारत की टी20 टीम से बाहर थे, तब संजू सैमसन टीम के लिए ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन गिल के लौटते ही संजू को मिडिल ऑर्डर में लाया गया और शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग बल्लेबाज बन गए. एशिया कप में संजू सैमसन के बैटिंग ऑर्डर में कई बार बदलाव देखने को मिला.

संजू सैमसन ने CEAT क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स में कहा कि अगर आप मुझे नंबर 9 पर भी बल्लेबाजी करने के लिए कहते हैं या मुझे लेफ्ट-आर्म-स्पिन गेंदबाजी के लिए कहते हैं या मुझे देश के लिए कोई भी रोल दिया जाता है, मुझे उससे कोई बुरा नहीं लगता है.

बाहर के शोर से ध्यान हटाया

संजू सैमसन ने आगे कहा कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे हो गए हैं और मैंने इन 10 सालों में केवल 40 मैच खेले हैं. मैं सच कहूं तो केवल ये नंबर सारी कहानी बयां नहीं करते, लेकिन मुझे आज मैं जो इंसान बन पाया हूं, मुझे उस पर गर्व है. मैं जिन चैलेंज से होकर गुजरा हूं, मुझे उस पर भी गर्व है. अब मैंने बाहर के शोर की जगह अपने अंदर के शोर पर फोकस करना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें

वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा का आया पहला बयान, कहा- 'क्रिकेट का सम्मान...'