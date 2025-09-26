दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने दोषी माना है. दरअसल, पाकिस्तान ने भारत के टी20 कप्तान के बयान को लेकर शिकायत दर्ज की थी. एशिया कप आयोजकों ने शुक्रवार को बताया कि सूर्यकुमार यादव पर टूर्नामेंट के ग्रुप लीग मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इस मुकाबले के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र किया था.

बता दें कि पाकिस्तान ने आईसीसी में सूर्यकुमार के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को पाकिस्तान पर अपनी टीम की जीत को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था.

सूर्यकुमार ने खुद को निर्दोष बताया लेकिन उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ऐसा कोई बयान नहीं देने को कहा गया जिसे राजनीतिक माना जा सके. भारतीय कप्तान की सुनवाई आईसीसी मैच रैफरी रिची रिचर्डसन ने की. दोनों टीमों के बीच तनाव तब से चरम पर है जब भारतीय टीम ने पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए टॉस के समय और मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था.

सूर्यकुमार यादव के इन बयानों की हुई थी शिकायत

सूर्यकुमार यादव ने 2025 एशिया कप के लीग स्टेज मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद कहा था कि यह जीत पुलवामा के पीड़ितों को समर्पित है. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा था कि हमें सरकार और बीसीसीआई से निर्देश मिले थे कि हम जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे.

भारत-पाक के बीच रविवार को एशिया कप का फाइनल

2025 एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. एशिया कप के इतिहास में पहली बार खिताबी मैच में भारत-पाक आमने-सामने होंगे. टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमें भिड़ेंगी. इससे पहले 2025 एशिया कप में भारतीय टीम दो बार पाकिस्तान को हरा चुकी है.