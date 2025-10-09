हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें

बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें

Womens Cricket World Cup Points Table: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच में बारिश ने दखल दिया है. जानिए ये मैच रद्द हुआ तो पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होना है. ये मैच विशाखापत्तनम में खेला जाना है, लेकिन खराब मौसम के कारण मुकाबला ठीक समय पर शुरू नहीं हो पाया. विशाखापत्तनम में आज शाम तक बारिश का अनुमान है, इसलिए भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच रद्द होना भी संभव है. यहां जान लीजिए कि यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल (Womens Cricket World Cup Points Table) पर क्या असर पड़ेगा.

पॉइंट्स टेबल के मौजूदा हाल पर नजर डालें तो भारतीय टीम अभी तक दोनों मैच जीतने के बाद टेबल में तीसरे स्थान पर है. 5 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले और 4 अंकों के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है. चौथे स्थान पर बांग्लादेश है, जिसने एक मैच जीता और उसे एक हार मिली है. दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 2 मैचों में एक जीत के बाद वो टेबल में पांचवीं पायदान पर है.

पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा?

भारत अभी तीसरे और दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर है. अगर आज का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बराबर यानी 5 अंक हो जाएंगे, लेकिन उसका नेट रन रेट कम होगा. इसलिए ड्रॉ की स्थिति में भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा. वहीं मैच रद्द होने की स्थिति में दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पर आ जाएगी.

यह वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का तीसरा मैच है, जिसे जीतने पर उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद प्रबल हो जाएगी. मगर मुकाबला रद्द होने पर टीम इंडिया को अगले मैचों में जीत के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है. खासतौर पर इसलिए कि उसका अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ मैच होना बाकी है.

कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 09 Oct 2025 04:05 PM (IST)
INDW Vs SAW  India Vs South Africa Womens World Cup 2025 Womens World Cup Points Table
