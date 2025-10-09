महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होना है. ये मैच विशाखापत्तनम में खेला जाना है, लेकिन खराब मौसम के कारण मुकाबला ठीक समय पर शुरू नहीं हो पाया. विशाखापत्तनम में आज शाम तक बारिश का अनुमान है, इसलिए भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच रद्द होना भी संभव है. यहां जान लीजिए कि यह मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल (Womens Cricket World Cup Points Table) पर क्या असर पड़ेगा.

पॉइंट्स टेबल के मौजूदा हाल पर नजर डालें तो भारतीय टीम अभी तक दोनों मैच जीतने के बाद टेबल में तीसरे स्थान पर है. 5 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले और 4 अंकों के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है. चौथे स्थान पर बांग्लादेश है, जिसने एक मैच जीता और उसे एक हार मिली है. दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 2 मैचों में एक जीत के बाद वो टेबल में पांचवीं पायदान पर है.

पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा?

भारत अभी तीसरे और दक्षिण अफ्रीका पांचवें स्थान पर है. अगर आज का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बराबर यानी 5 अंक हो जाएंगे, लेकिन उसका नेट रन रेट कम होगा. इसलिए ड्रॉ की स्थिति में भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा. वहीं मैच रद्द होने की स्थिति में दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पर आ जाएगी.

यह वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का तीसरा मैच है, जिसे जीतने पर उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद प्रबल हो जाएगी. मगर मुकाबला रद्द होने पर टीम इंडिया को अगले मैचों में जीत के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है. खासतौर पर इसलिए कि उसका अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ मैच होना बाकी है.

