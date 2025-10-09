कप्तान बनने के बाद रोहित-विराट के 'ODI फ्यूचर' पर पहली बार बोले शुभमन गिल, कहा- दोनों ने...
Virat Kohli and Rohit Sharma ODI: वनडे टीम के कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा के एकदिवसीय क्रिकेट में भविष्य पर बात की है.
भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाना है. उससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वनडे टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli and Rohit Sharma) की अहमियत पर बात की है. गिल ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारतीय टीम को बहुत बड़ी-बड़ी जीत दिलाई हैं, उनकी टीम को जरूरत है. साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा की लीडरशिप की भी तारीफ की.
आपको बता दें कि शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम के भी कप्तान बन गए हैं. वो 19-25 अक्टूबर तक चलने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ODI सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.
रोहित-विराट पर बोले शुभमन गिल
शुभमन गिल ने कहा, "रोहित भाई का शांत स्वभाव और टीम के अंदर जिस तरह वो दोस्ती का माहौल बनाते हैं, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूं. अपनी ही उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे लिए बड़ी चुनौती होगी. मैं सभी फॉर्मेट में खेलते हुए ICC ट्रॉफी जीतना चाहता हूं."
वहीं रोहित शर्मा और विरार कोहली के वनडे फ्यूचर पर शुभमन गिल ने कहा, "दोनों ने भारतीय टीम को ढेर सारे मैच जिताए हैं. बहुत कम खिलाड़ियों के पास ऐसा टैलेंट और अनुभव है. हम उन दोनों की जरूरत है."
टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है भारत
भारतीय टीम ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों के अंतर से हराया था. उस मैच में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए एक ही पारी में शतक लगाए थे. अब दूसरा टेस्ट कल यानी 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली में अपने घर डिनर पार्टी रखी, जिसमें टीम इंडिया और BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी पहुंचे थे.
