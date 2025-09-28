भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. हार्दिक पांड्या फाइनल मैच नहीं खेल रहे हैं. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी बाहर बैठाया गया है, वहीं फाइनल मैच के लिए आखिरकार रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिला है. दूसरी ओर पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. ये एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने हैं.

क्यों नहीं खेल रहे हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या को 2025 एशिया कप में ज्यादा बैटिंग नहीं मिली है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत प्रभावी रहे हैं. दरअसल श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 राउंड मैच में एक ओवर फेंकने के बाद हार्दिक क्रैम्प के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. वो उस इंजरी से उबर नहीं पाए हैं, नतीजन उन्हें फाइनल से बाहर बैठना पड़ा है.

अर्शदीप सिंह ने श्रीलंका को पिछले मैच में सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाने दिए थे. फिर भी उन्हें फाइनल की अंतिम-11 में मौका नहीं मिला. रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में पहला मैच खेल रहे होंगे और शिवम दुबे की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

आंकड़े भारत की जीत की गवाही दे रहे

एशिया कप 2025 में ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दो बार पटखनी दी है. ग्रुप स्टेज में 7 विकेट और सुपर-4 राउंड के मैच में 6 विकेट से भारत जीता था. वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान कुल 15 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 12 बार भारत और केवल 3 बार पाकिस्तान जीता है.

यह भी पढ़ें:

हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ