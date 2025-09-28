हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: नहीं खेल रहे हार्दिक, 2 मेन खिलाड़ी भी हुए बाहर, फाइनल में ये कैसी प्लेइंग XI के साथ उतरी टीम इंडिया

IND vs PAK: नहीं खेल रहे हार्दिक, 2 मेन खिलाड़ी भी हुए बाहर, फाइनल में ये कैसी प्लेइंग XI के साथ उतरी टीम इंडिया

IND vs PAK Live Toss: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. हार्दिक पांड्या फाइनल मैच नहीं खेल रहे हैं. अर्शदीप और हर्षित को भी बाहर बैठाया गया है, फाइनल मैच में आखिरकार रिंकू सिंह खेल रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Sep 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. हार्दिक पांड्या फाइनल मैच नहीं खेल रहे हैं. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को भी बाहर बैठाया गया है, वहीं फाइनल मैच के लिए आखिरकार रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिला है. दूसरी ओर पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. ये एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने हैं.

क्यों नहीं खेल रहे हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या को 2025 एशिया कप में ज्यादा बैटिंग नहीं मिली है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत प्रभावी रहे हैं. दरअसल श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 राउंड मैच में एक ओवर फेंकने के बाद हार्दिक क्रैम्प के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. वो उस इंजरी से उबर नहीं पाए हैं, नतीजन उन्हें फाइनल से बाहर बैठना पड़ा है.

अर्शदीप सिंह ने श्रीलंका को पिछले मैच में सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाने दिए थे. फिर भी उन्हें फाइनल की अंतिम-11 में मौका नहीं मिला. रिंकू सिंह एशिया कप 2025 में पहला मैच खेल रहे होंगे और शिवम दुबे की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

आंकड़े भारत की जीत की गवाही दे रहे

एशिया कप 2025 में ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान को दो बार पटखनी दी है. ग्रुप स्टेज में 7 विकेट और सुपर-4 राउंड के मैच में 6 विकेट से भारत जीता था. वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान कुल 15 बार आमने-सामने आए हैं, जिनमें 12 बार भारत और केवल 3 बार पाकिस्तान जीता है.

यह भी पढ़ें:

हारिस रऊफ या शाहीन अफरीदी, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों की नेटवर्थ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 07:38 PM (IST)
Tags :
Live Cricket Score IND Vs PAK Live Asia Cup Final IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
बिहार
Bihar Bridge: बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
बिहार के नालंदा में नवनिर्मित आरओबी का स्ट्रक्चर ढहा, कई मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
जनरल नॉलेज
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget