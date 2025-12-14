IND vs SA 3rd T20: विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर अभिषेक शर्मा, रच सकते हैं इतिहास
IND vs SA 3rd T20: अभिषेक शर्मा विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर है. वह भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में इसे तोड़ सकते हैं. अभिषेक को सिर्फ 82 रन बनाने हैं.
अभिषेक शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरूआती 2 मैच अच्छे नहीं रहे, कटक और न्यू चंडीगढ़ में वह 17-17 रन बनाकर आउट हो गए. वह चाहेंगे कि आज तीसरे मैच में टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेले. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. अभिषेक विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर है.
अभिषेक शर्मा के लिए साल 2025 बहुत अच्छा रहा, वह टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने. अभिषेक ने इस साल खेली 38 टी20 पारियों में 1533 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का रहा है. इस साल वह 3 और टी20 मैच खेलेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है. वह 82 रन बनाकर विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
अभिषेक शर्मा के लिए कैसा रहा 2025
अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए 790 रन बनाए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में अभिषेक ने 50.66 की एवरेज से 304 रन बनाए. SMAT में उनका स्ट्राइक रेट 249.18 का रहा.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के शुरूआती 2 मैच अभिषेक शर्मा के लिए अच्छे नहीं रहे, वह पहले और दूसरे मैच में 17-17 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि अभिषेक के पास विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आज के मुकाबले समेत 3 मैच बचे हुए हैं. अभिषेक एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, उन्होंने सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब उनकी निगाहें कोहली के रिकॉर्ड पर है.
कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 रन (भारतीय)
- 20 पारियों में 1614 रन- विराट कोहली (2016)
- 38 पारियों में 1533 रन*- अभिषेक शर्मा (2025)
- 41 पारियों में 1503 रन- सूर्यकुमार यादव (2022)
अभिषेक शर्मा सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ चुके हैं. सूर्यकुमार ने साल 2022 में 41 पारियों में 1503 रन बनाए थे. अभिषेक के इस साल 1533 रन हो गए हैं. अभिषेक शर्मा को इस साल 82 रन और बनाने हैं. आज धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले समेत उनके पास 3 मैच है. अगर वह आज भी विराट कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं तो उनके पास 2 मौके और होंगे.
