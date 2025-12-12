IND vs SA: दूसरे T20I में साउथ अफ्रीका से मिली 51 रन की करारी हार ने भारतीय टीम की तैयारी और मानसिकता दोनों पर सवाल खड़े कर दिए. हालांकि मैच से ज्यादा चर्चा में रहा भारत के हेड कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन. मैच खत्म होते ही गंभीर जब खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पहुंचे. अब उनका कड़क अंदाज और बॉडी लैंग्वेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

गंभीर का ‘गंभीर’ अंदाज वायरल

गौतम गंभीर हमेशा से अपनी तेज-तर्रार और स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. मोगा में हुए मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टॉप ऑर्डर जल्दी टूट गया, गेंदबाजी में लाइन-लेंथ का बड़ा मुद्दा रहा और फील्डिंग में भी कई चूक दिखीं. इन्हीं गलतियों के बीच मैच के बाद गंभीर जब खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, तो उनके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी. वीडियो सामने आते ही यह वायरल हो गया और फैंस ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

After today's loss, Gautam Gambhir was looking angry during the handshake with Indian players like Jitesh Sharma and Arshdeep Singh.



Look at the attitude of this man; rather than boosting the confidence of players, he was looking at them angrily 💔 pic.twitter.com/0nJTTZ8qfQ — Tejash (@Tejashyyyyy) December 11, 2025

अर्शदीप की 7 वाइड और टॉप ऑर्डर की नाकामी

भारत के लिए इस मैच की सबसे बड़ी निराशा रही एक ही ओवर में अर्शदीप सिंह की 7 वाइड गेंदें. इससे न सिर्फ रन बढ़े बल्कि टीम पर दबाव भी बढ़ गया. वहीं बल्लेबाजी में, लगातार दूसरे मैच में शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव दोनों ही फ्लॉप रहे. अगर तिलक वर्मा की 34 गेंदों में 62 रन की पारी न होती, तो हार का अंतर और बड़ा हो सकता था.

कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में सूर्यकुमार यादव ने साफ कहा कि टीम को अपनी रणनीति बदलनी होगी. उन्होंने माना कि टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और मैच को गहराई तक ले जाने की कोशिश भी नहीं हुई. सूर्या ने कहा कि,

टीम सिर्फ अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत पर निर्भर नहीं रह सकती

खुद उन्हें और शुभमन को बेहतर शुरुआत देनी चाहिए थी

हालात कठिन थे, पर टीम के पास प्लान ‘B’ होना चाहिए था

अक्षर पटेल से प्रमोशन देकर प्रयोग किया लेकिन वह चल नहीं पाया

इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि टीम गलतियों से सीख लेकर अगले मैच में बेहतर करेगी.