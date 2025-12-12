क्रिकेट जगत एक बार फिर मैच फिक्सिंग की घटना के कारण शर्मसार हो गया है. इस बार भारतीय घरेलू क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की घटना सामने आई है. शुक्रवार को असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सनातन दास ने मीडिया को बताया कि चार खिलाड़ियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. इन चार खिलाड़ियों के नाम अमित सिन्हा, ईशान अहमद, अमन त्रिपाठी और अभिषेक ठाकुरी हैं.

सनातन दास ने बताया कि ये 4 खिलाड़ी क्रिकेट में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में शामिल थे. यह मामला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का है.

असम क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के सचिव सनातन दस ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "ये 4 क्रिकेटर, जो अलग-अलग स्तर पर असम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इन 4 खिलाड़ियों पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में असम के लिए खेले कुछ खिलाड़ियों को प्रभावित करने और उकसाने का आरोप है. इन आरोपों के सामने आते ही BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट ने इस मामले की जांच की. एसीए ने आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है."

ACA ने बताया कि उसने मैच फिक्सिंग में संलिप्त चार खिलाड़ियों के खिलाफ गुवाहाटी की क्राइम ब्रांच में FIR भी दर्ज करवा दी है. इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ऐसी गतिविधियों में संलिप्त खिलाड़ियों को चेतावनी दी है. सैकिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

असम की टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ग्रुप A में रखा गया था. भारत के स्टार क्रिकेटर रियान पराग भी इसी टीम से खेलते हैं. असम की टीम 7 मैचों में सिर्फ तीन जीत दर्ज कर पाई और टीम अपने ग्रुप में शामिल आठ टीमों में 7वें स्थान पर रही. बताते चलें कि मैच फिक्सिंग मामले में जिन 4 खिलाड़ियों का नाम सामने आया, उनमें से कोई भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं था.

यह भी पढ़ें:

झूठ निकली सारी खबर, आसानी से देख पाएंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच; ICC और Jio Star का आया बयान