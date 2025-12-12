हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन

'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन

Rahul-Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Dec 2025 07:41 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर बड़ा बयान दिया है. रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए. 

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पिछले दो दिनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का दिया गया भाषण चर्चा का विषय बन हुआ है, जिस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, 'वे सेब और संतरे की तरह हैं, जिनकी आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए.'

दरअसल, रेणुका चौधरी का यह बयान उस चर्चा के बाद सामने आया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा में चर्चा के दौरान जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रभावशाली भाषण दिया, वहीं राजनीति में उनसे काफी पहले से सक्रिय राहुल गांधी ने अपने मौके का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया.

लोग अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं: चौधरी

रेणुका चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों ने अलग-अलग मुद्दों पर सदन में अपना भाषण दिया था, इसलिए किसी भी तरह की तुलना मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल बकवास होगी, हालांकि, लोग अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.' 

उन्होंने कहा, 'प्रियंका गांधी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सदन में वो कह दिया, जो उन्हें कहना था. अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने एक अलग मुद्दे पर बात की और उनका स्टाइल भी अलग है.' उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, 'यह सेब और संतरे की तुलना के जैसा है. ऐसा नहीं होता है. इन दोनों ने सदन में अलग-अलग विषयों पर अपनी राय रखी.' 

दोनों ने अपने तरीके से मुद्दों को उठाया: रेणुका चौधरी

रेणुका चौधरी ने आगे यह भी कहा, 'हम बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं और एक निश्चित प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं कि इसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अलग-अलग लोग किसी चीज पर अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं. मुझे लगता है कि दोनों ने अपने-अपने तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया.'

हालांकि, जब उनसे बेहतर वक्ता होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी एक का नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि दोनों की शैली इतनी अलग है कि उनमें से किसी एक को बेहतर या कमतर कहना सही नहीं होगा.

यह भी पढ़ेंः PM मोदी से संसद जाकर मिले आचार्य प्रमोद कृष्णम, जानें किस मुद्दे को लेकर हुई बातचीत?

Published at : 12 Dec 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Renuka Chowdhury RAHUL GANDHI CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन
'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
Advertisement

वीडियोज

India में Income Inequality का धमाका! 58% कमाई सिर्फ 10% के पास | Paisa Live
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की नई खबरें | KFH
Gujarat News: 6 साल की मासूम के साथ निर्भया जैसा कांड! सन्न कर देगा |ABPLIVE
लूथरा ब्रदर्स की डिपोर्टेशन क्यों... एक्सट्रैडिशन क्यों नहीं? फर्क क्या है? |ABPLIVE
IPO Alert: ICICI Prudential AMC Ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन
'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
यूपी को मिलेगा नया डिप्टी CM? मंत्री बनने की रेस में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह सहित ये नाम
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
मनोरंजन
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
'ये नया हिंदी सिनेमा है ये घुस के मारेगा', 'धुरंधर' देख रोहित शेट्टी बोले, तो अल्लू अर्जुन ने कहा ये
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर
ट्रेंडिंग
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
नौकरीपेशा लोगों को इस साल सरकार ने दी बड़ी राहत, टैक्स में छूट के साथ खत्म किया 5 साल का इंतजार
शिक्षा
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ICSI ने जारी किए CS दिसंबर परीक्षा के एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड करें
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget