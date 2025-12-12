'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर बड़ा बयान दिया है. रेणुका चौधरी ने कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए.

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पिछले दो दिनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का दिया गया भाषण चर्चा का विषय बन हुआ है, जिस पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, 'वे सेब और संतरे की तरह हैं, जिनकी आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए.'

दरअसल, रेणुका चौधरी का यह बयान उस चर्चा के बाद सामने आया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा में चर्चा के दौरान जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रभावशाली भाषण दिया, वहीं राजनीति में उनसे काफी पहले से सक्रिय राहुल गांधी ने अपने मौके का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया.

लोग अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं: चौधरी

रेणुका चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, 'इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों ने अलग-अलग मुद्दों पर सदन में अपना भाषण दिया था, इसलिए किसी भी तरह की तुलना मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल बकवास होगी, हालांकि, लोग अपनी राय रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं.'

उन्होंने कहा, 'प्रियंका गांधी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सदन में वो कह दिया, जो उन्हें कहना था. अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने एक अलग मुद्दे पर बात की और उनका स्टाइल भी अलग है.' उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, 'यह सेब और संतरे की तुलना के जैसा है. ऐसा नहीं होता है. इन दोनों ने सदन में अलग-अलग विषयों पर अपनी राय रखी.'

दोनों ने अपने तरीके से मुद्दों को उठाया: रेणुका चौधरी

रेणुका चौधरी ने आगे यह भी कहा, 'हम बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं और एक निश्चित प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं कि इसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. अलग-अलग लोग किसी चीज पर अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं. मुझे लगता है कि दोनों ने अपने-अपने तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया.'

हालांकि, जब उनसे बेहतर वक्ता होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी एक का नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि दोनों की शैली इतनी अलग है कि उनमें से किसी एक को बेहतर या कमतर कहना सही नहीं होगा.

