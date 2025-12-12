झूठ निकली सारी खबर, आसानी से देख पाएंगे 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच; ICC और Jio Star का आया बयान
Jio Star Rights ICC: ICC ने उस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि जियो स्टार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण और लाइव स्ट्रीम करने से मना कर दिया है.
ICC ने उस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि जियो स्टार ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण और लाइव स्ट्रीम करने से मना कर दिया है. पिछले दिनों ये अफवाहें चरम पर रहीं कि जियो स्टार ने 2027 तक चलने वाली ब्रॉडकास्टिंग डील को बीच में ही तोड़ दिया है. इसका मतलब भारतीय फैंस आसानी से बिना कोई अड़चन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच लाइव देख पाएंगे.
आईसीसी और जियो स्टार ने एकसाथ स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि दोनों कंपनियों के बीच ब्रॉडकास्टिंग डील नहीं टूटी है और जियो स्टार भारत में आईसीसी का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर बना हुआ है. जियो स्टार द्वारा डील समाप्त करने की सारी खबरें झूठी हैं.
अपडेट जारी है...
