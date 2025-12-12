एक्सप्लोरर
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
Kalkaji News: दिल्ली पुलिस को शुक्रवार (12 दिसंबर) को 2.47 मिनट पर घटना की जानकारी मिली. तीनों मृतकों की पहचान हो गई है. इसमें एक महिला भी शामिल हैं.
दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के तीन लोगों ने आत्महत्या कर ली. दिल्ली पुलिस को शुक्रवार (12 दिसंबर) को घर के अंदर तीनों बॉडी पंखे से लटके मिले. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला. पुलिस ने बताया कि ये लंबे समय से डिप्रेशन का सामना कर रहे थे. मृतकों को पहचान अनुराधा कपूर, आशीष कपूर और चैतन्य कपूर के रूप में हुई है. बार-बार दस्तक के बाद दरवाज़ा न खुलने पर डुप्लीकेट चाबी से घर में एंट्री की गई. शवों को AIIMS मोर्चरी भेजा गया. सेक्शन 194 BNSS में कार्रवाई जारी है. पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाने और कारणों की गहराई से जांच में जुट गई है.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
