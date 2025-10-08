दिल्ली टेस्ट को लेकर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज विव रिचर्ड्स का बड़ा बयान, बोले- बाउंस बैक...

पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से हारने वाली वेस्टइंडीज को लेकर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विव रिचर्ड्स ने बड़ा बयान दिया है. कैरेबियाई क्रिकेट के दिग्गज विव रिचर्ड्स और रिची रिचर्डसन ने उम्मीद जताई है कि वेस्टइंडीज दिल्ली टेस्ट में बाउंस बैक करेगी. बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा.

विव रिचर्ड्स ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज वापसी करेगी और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेगी. प्रतिस्पर्धी से ही भारतीय टीम को चुनौती दी जा सकती है. निश्चित रूप से भारत ने पहला टेस्ट जीत लिया है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर विश्वास है कि दूसरे टेस्ट में वे भारतीय टीम को मुश्किल समय देंगे. इसके लिए किसी खास खिलाड़ी पर निर्भर होने की जगह पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है."

विव रिचर्डसन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी करेगी और पहले टेस्ट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी. वेस्टइंडीज युवा टीम है, जबकि भारतीय टीम बेहद मजबूत है. भारतीय टीम के पास अनुभव के साथ ही बेहद प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इसलिए इस टीम को चुनौती देना आसान नहीं होगा.भारतीय टीम निश्चित रूप से बेहद मजबूत है, लेकिन वेस्टइंडीज को समझना होगा कि ये खेल है. आपको विपक्षी टीम के खिलाफ तैयारी के साथ उतरना होगा. आत्मविश्वास दिखाना होगा. साहसिक क्रिकेट के बिना टीम इंडिया को चुनौती देना मुश्किल है."

जानें कैसा रहेगा दिल्ली की पिच का मिजाज?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में काली और लाल, दोनों मिट्टी की पिच हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. ऐसे में यहां बल्लेबाजों की मौज होगी. इस पिच पर रन बनाना आसान माना जाता है. बाउंड्री छोटी हैं और आउटफील्ड काफी तेज है. ऐसे में इस टेस्ट मैच में खूब रन बन सकते हैं. हालांकि, दूसरे दिन के बाद जब पिच सूख जाएगी तो स्पिनर्स को मदद मिलना भी शुरू हो जाएगी.