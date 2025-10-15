विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्द ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series) में खेलते नजर आएंगे. उनके खेलने से ज्यादा उनका 'फ्यूचर' ज्यादा चर्चा में है. अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टूर विराट और रोहित का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय दौरा हो सकता है. हालांकि BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इन अफवाहों को खारिज कर चुके हैं. फिर भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर सवालिया निशान लगे हैं. इस बीच पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर बहुत बड़ा बयान दिया है.

विराट खेलना चाहते हैं 2027 वर्ल्ड कप

दिनेश कार्तिक अभी RCB के बैटिंग कोच और मेंटॉर भी हैं. वो विराट कोहली के अच्छे दोस्त भी हैं. कार्तिक का कहना है कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलने को उत्साहित हैं और लंदन में जमकर अभ्यास कर रहे थे.

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप साझा करके कहा, "वो 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए उत्साहित हैं और लंदन में अभ्यास कर रहे थे. वो प्रति सप्ताह 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर रहे थे. ये बताता है कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए बहुत सीरियस हैं."

वर्ल्ड कप में विराट को लेना चाहिए

इसी वीडियो में दिनेश कार्तिक ने कहा कि विराट कोहली की वनडे फॉर्म को देखते हुए उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल किया जाना चाहिए. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली ने 54.5 के दमदार औसत से 218 रन बनाए थे. 2027 वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करने वाले हैं. विराट का दक्षिण अफ्रीका में ODI रिकॉर्ड शानदार रहा है. दक्षिण अफ्रीका में खेली 18 वनडे पारियों में उन्होंने 76.38 के शानदार औसत से 993 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका में उनके नाम 3 शतक और 6 हाफ-सेंचुरी भी हैं.

