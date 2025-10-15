क्या विराट कोहली ने अपने भाई के नाम कर दी प्रॉपर्टी? ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले निपटाया ये काम

Virat Kohli In ODI Series Against Australia: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मंगलवार, 14 अक्टूबर को भारत वापस लौटे. इसके बाद वे आज बुधवार, 15 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले विराट ने गुरुग्राम जाकर एक बड़ा काम किया है. विराट ने अपने बड़े भाई विकास कोहली के नाम अपने गुरुग्राम वाले घर की प्रॉपर्टी की GPA यानी कि जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी (General Power of Attorney) कर दी है.

क्या अब विराट कोहली की प्रॉपर्टी भाई के नाम?

विराट कोहली मंगलवार, 14 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली पहुंचे. इसके बाद वे दोपहर गुरुग्राम की वजीराबाद तहसील पहुंचे. इस तहसील में पहुंचकर विराट ने अपने गुरुग्राम में स्थित घर की GPA बड़े भाई विकास कोहली के नाम कर दी. इससे इस प्रॉपर्टी के मालिक तो विराट कोहली ही रहे, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी अधिकार विकास कोहली के पास आ गए हैं.

विराट कोहली के बड़े भाई उनकी जगह इस प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी और वित्तीय काम करने का अधिकार रखते हैं. अब वे बैंकिंग और प्रॉपर्टी मैनेज और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर समेत कई वित्तीय मामलों के अधिकारी बन गए हैं. अब विराट की जगह वे इस प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी काम-काज कर सकते हैं. विराट ने तहसील में काम करने के बाद वहां मौजूद लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया.

लंदन रहते हैं विराट कोहली

भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली अब इंग्लैंड में रहते हैं और वे अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा, बेटी वामिका और बेटे अकाय कोहली के साथ लंदन में ही शिफ्ट हो गए हैं. विराट ने अब गुरुग्राम के घर की GPA भी बड़े भाई को दे दी है. विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट में अभी भी खेल रहे हैं.

