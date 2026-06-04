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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटउपकप्तानी छिनने से ऋषभ पंत नाराज? अफगानिस्तान टेस्ट से पहले कोच ने तोड़ी चु्प्पी; बैटिंग पर भी सलाह दी

उपकप्तानी छिनने से ऋषभ पंत नाराज? अफगानिस्तान टेस्ट से पहले कोच ने तोड़ी चु्प्पी; बैटिंग पर भी सलाह दी

Rishabh Pant: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट टीम की उपकप्तानी से हटा दिया गया. क्या इस इस पर पंत नाराज हुए? इसका जवाब भारतीय कोच ने दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Jun 2026 05:25 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट की शुरुआत 06 जून (शनिवार) से होगी. मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डेशट ने ऋषभ पंत को लेकर बात की. बता दें कि इस टेस्ट में पंत को उपकप्तानी से हटाकर एक बार फिर केएल राहुल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. तो क्या इस फैसले से पंत नाराज हुए हैं? इस पर कोच ने जवाब दिया. 

सहायक कोच ने पंत की बैटिंग को लेकर भी बात की. उन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज को कुछ सलाह दी. कोच ने कहा कि पंत को परिस्थिति के अनुसार खेलना चाहिए. खिलाड़ियों को बगैर आधिकारिक पद के भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए. टीम के लिए लीडर बनने को लेकर बात करते हुए रयान टेन डेशट ने कहा, "लीडर बनने के लिए किसी औपचारिक पद की जरूरत नहीं होती है. हम चाहते हैं कि पंत मैच की स्थिति के अनुसार खेलें और सही फैसले लें."

उपकप्तानी के पद से हटाए जाने पर नाराज हुए ऋषभ पंत?

बीसीसीआई ने पिछले महीने अफगानिस्तान टेस्ट के लिए टीम इंडिया का एलान किया था. इसमें पंत को जगह तो मिली, लेकिन उनसे उपकप्तानी का पद छीन लिया गया था. पद से हटाए जाने को लेकर सहायक कोच ने कहा, "पंत ने उपकप्तानी से हटाए जाने को लेकर कोई शिकायत नहीं की. अब तक पंत का टेस्ट करियर शानदार रहा है." हालांकि इस बात को जरूर उजागर किया पंत को कई बार जोखिम भरा या फिर गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

ऋषभ पंत का टेस्ट करियर 

ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर पंत ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 49 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 86 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 42.91 की औसत से 3476 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 159* रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: लॉर्ड्स पर 150वां टेस्ट शुरू, कहां खेले गए सबसे ज्यादा रेड बॉल मैच? देखें भारत किस नंबर पर

Published at : 04 Jun 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM RISHABH PANT IND Vs AFG Test
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