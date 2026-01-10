मुस्ताफिज़ुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया था, जिनको लेकर कुछ वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बीसीसीआई अपने फैसले को पलटने पर विचार कर रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने इस पर जवाब दिया. बता दें कि इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है.

मुस्ताफिज़ुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद बीसीसीआई और बीसीबी के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं. इसके तुरंत बाद बीसीबी ने मीटिंग बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि वह आईसीसी से अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग करेंगे. हालांकि आईसीसी ने इसे खारिज कर दिया.

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्ताफिज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने का फैसला बीसीसीआई के टॉप लेवल से आया था और सीनियर अधिकारियों से इस बारे में सलाह नहीं ली गई. इसके बाद कई पोस्ट में कहा जाने लगा कि बीसीसीआई अपने रुख को बदल सकता है. बीसीबी के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने उन खबरों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि मुस्ताफिज़ुर को आईपीएल 2026 में लौटने की पेशकश की गई.

BCB अध्यक्ष ने क्या बताया

अजकर पत्रिका के अनुसार बीसीबी अध्यक्ष ने कहा, "मेरी मुस्तफिजुर के IPL में वापसी के बारे में BCCI के साथ कोई लिखित या मौखिक बातचीत नहीं हुई है. मैंने इस बारे में अपने बोर्ड के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की है. इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है."

क्या है पूरा विवाद

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं है, इस बीच बांग्लादेश में 2 हिन्दू युवकों की हत्या और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुर्म की वीडियो ने भारत के लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया. इसका असर क्रिकेट तक पहुंचा, मुस्ताफिज़ुर रहमान को खरीदने के लिए केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी. विरोध बढ़ा तो बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करने का निर्देश दिया.

इसके बाद बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी. टी20 वर्ल्ड कप के मैचों के लिए भारत आने से मना कर दिया, आईसीसी से मांग करी कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. बता दें कि ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच बांग्लादेश को कोलकाता में खेलने हैं, एक मैच मुंबई में तय है.