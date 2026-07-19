इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह? हैरान करने वाली है वजह

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और भारत के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का 'फाइनल' मुकाबला खेला जा रहा है. वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. तीन मैच की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में आज जो भी जीतेगा, सीरीज उसके नाम हो जाएगी. हालांकि, इस अहम मैच में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. यहां जानिए आखिर क्यों बुमराह भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए हैं.

बीसीसीआई ने बताया, तीसरे वनडे में क्यों नहीं खेल रहे जसप्रीत बुमराह

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने में चोट लगी थी. इस कारण वह तीसरे वनडे के चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे." भारतीय टीम ने इस मैच के लिए केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे वनडे में टीम इंडिया कई बदलाव के साथ उतरी है. ऑलराउंडर शिवम दुबे को भी प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया है. वहीं स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण पहले ही तीसरे वनडे से बाहर हो चुके थे. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कर्रन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टोंग

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