Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल खत्म होते वैभव सूर्यवंशी का घर से निकलना मुश्किल! यह है बड़ी वजह

आईपीएल 2026 में अपने बल्ले के जादू से धूम मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी बिहार स्थित अपने गांव समस्तीपुर पहुंच गए हैं. उनके घर जाते ही जैसे ही आस पास के लोगों को पता चला कि 15 साल का बल्ले का जादूगर घर आ गया है, वैसे ही इस सुपरस्टार से मिलने लोगों की भीड़ जुट गई. वैभव का उनके गांव समस्तीपुर के ताजपुर में भव्य स्वागत हुआ. अब रोजाना बड़ी संख्या में लोग वैभव से मिलने और सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं. वैभव के घर के बाहर लोगों की भीड़ ऐसी लग रही है जैसे किसी सेलिब्रिटी के यहां लगती हो.

घर के बाहर मिलने वालों का जमावड़ा

वैभव सूर्यवंशी 2025 में पहली बार आईपीएल में डेब्यू किया था जिसके बाद से ही वे अपने बल्लेबाजी के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब जब वे घर पहुंचे हैं तब आसपास के गांव और शहरों से लोग वैभव से मिलने आ रहे हैं, लेकिन हर शख्स उनके करीब नहीं जा पा रहा. वैभव सिर्फ चुनिंदा लोगों से ही मिल रहे हैं. उनके घर के बाहर छोटे-छोटे यूट्यूबर्स और स्थानीय मीडिया का भी जमावडा लगा हुआ है.

माता-पिता और वैभव का परिश्रम

वैभव की इस सफलता में उनके माता-पिता का भी उतना ही योगदान है जितना कि खुद वैभव का. वैभव के पिता का नाम संजु है. वैभव सिर्फ चार साल की उम्र से ही क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे. उनके पिता रोजाना सुबह चार बजे की बस पकड़कर वैभव को ट्रेनिंग के लिए पटना ले जाते थे. उनकी मां आरती सूर्यवंशी रात में दो बजे उठकर खाना बनती थी और उनका टिफिन तैयार करती थी. इसी अनुशासन और मेहनत के दम पर वैभव इतने कम उम्र से ही अपने से दोगुने उम्र के खिलाड़ियों की तेज गेंदों का निडरता से सामना करते हैं.

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आईपीएल 2026 में बनाए 776 रन

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी. अपने डेब्यू सीजन के दौरान तीसरे ही मैच में वैभव ने शतक जड़कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. वहीं आईपीएल 2026 में उनकी पारियों का कोई जोड़ नहीं रहा. उन्होंने 16 पारियों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा प्लेयर बन चुके हैं. इस दौरान उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा. एलिमिनेटर में 97 और क्वालीफायर-2 में 96 रन बनाकर वह शतक से चूके थे.

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इंडिया ए स्क्वॉड में जगह मिल गई

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भी वैभव सूर्यवंशी ने दमदार बल्लेबाजी कर शतक जड़ा और टीम को चैंपियन बनाया था. आईपीएल सीजन 2026 में वैभव ने एक शतक, पांच अर्धशतक और 72 छक्के का रिकॉर्ड बनाया. इसको देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें इंडिया ए स्क्वॉड में जगह दे दी. अब वह 9 जून से श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे.